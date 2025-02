Inventx setzt mit seinem neuen Headquarter einen weiteren Meilenstein in der Firmengeschichte

Chur – Inventx, IT- und Digitalisierungspartnerin namhafter Schweizer Banken und Versicherungen, ist in ihr neues Headquarter eingezogen. Am Hofgraben 1 in Chur ist mit dem «Mehrwerk» ein multifunktionales architektonisches Kleinod eröffnet worden: Neben den hochmodernen Arbeitsplätzen der Inventx beherbergt es das Restaurant «Bytes», bietet hochwertige Wohnungen im Dachgeschoss und ist auch das neue Zuhause des Churer Stadtarchivs.

Fast 50’000 Pflastersteine wurden verlegt, 54 km Elektrokabel verzogen und 6’300 Kubik Beton verbaut. Der Multifunktionsbau «Mehrwerk» mitten im Zentrum von Chur, auf dem Gelände des ehemaligen Alten Forstwerkhofs, ist nun eröffnet. Mehr als 40 Mio. CHF hat die Bauherrin Inventx investiert, um ihren mittlerweile fast 550 Mitarbeitenden genügend Platz und eine hochmoderne digitale Arbeitsumgebung zu bieten. Neben attraktiven Co-Workingzonen und einem Innospace stehen den Spezialisten für IT und Digitalisierung ein Yogaraum, eine Tiefgarage mit E-Ladestationen und ein hauseigenes Restaurant zur Verfügung. Das «Bytes» im Erdgeschoss steht aber auch den Churerinnen und Churern mit einem mediterran und lokal inspirierten Speisenangebot, als Café oder Bar sowie Eventlokal offen.

Im obersten Geschoss sind acht Wohnungen in einem zeitlosen urbanen Design und mit Ausblick auf die Altstadt und die Berge entstanden. Das Untergeschoss ist vom Churer Stadtarchiv bezogen worden, welches nun endlich über ausreichende und geeignete Räumlichkeiten verfügt, um seine Bestände gesetzeskonform zu konservieren.

Gregor Stücheli, Verwaltungsratspräsident und Initiator des «Mehrwerks», ist voller Freude und Stolz: «Die Inventx hatte 2017 anlässlich der Abstimmung zur Landabgabe des Areals zugesagt, wertschöpfende Arbeitsplätze zu schaffen. Dieses Versprechen haben wir bereits in den vergangenen Jahren zwischen Grundsteinlegung und Bezug des Mehrwerks erfüllt und wir planen genauso erfolgreich weiterzuwachsen. Der neue Hauptsitz ist auch ein Zeichen der Wertschätzung an unsere Mitarbeitenden, die die besten Bedingungen für Ko-Kreation und Ko-Innovation bei uns vorfinden. Als grösster IT- und Digitalisierungsanbieter in Graubünden und Rückgrat der Schweizer Finanzindustrie wollen wir auch in Zukunft die besten Talente anziehen.»

Emanuele Diquattro, CEO der Inventx, ergänzt: «Ich kann mir keinen besseren Start in meine Rolle vorstellen und ich lade unsere Community herzlich ein, mit uns an ambitionierten Digitalisierungsprojekten zu arbeiten und unsere Co-Working-Spaces und Begegnungszonen für den Erfahrungsaustausch zu nutzen. Natürlich nicht nur in Chur, sondern auch an unseren anderen Standorten in St. Gallen, Zürich oder Bern, um gemeinsam die Zukunft der Bank- und Versicherungsbranche zu gestalten.»

Das Mehrwerk wird am 14. Februar feierlich mit geladenen Gästen und einem Referat von Gregor Stücheli zur volkswirtschaftlichen Bedeutung der Inventx eröffnet. Am Samstag, 15. Februar, findet eine Housewarming-Party für die Mitarbeitenden mit ihren Angehörigen und Freunden im Gebäude statt. (Inventx/mc)