Inventx lanciert GPU-Service und Plattform für KI-Anwendungen mit sensiblen Daten

Chur – Inventx, IT- und Digitalisierungspartnerin Schweizer Banken und Versicherungen, erweitert das bestehende ix.Cloud-Angebot um einen leistungsstarken GPU-Service sowie eine darauf basierende KI-Plattform. Die Lösung erlaubt es, KI-Anwendungen in der Entwicklung und im Betrieb auch mit hochsensiblen Daten anzureichern, zu trainieren und zu nutzen. Kunden profitieren zudem von umfassender Beratungskompetenz und Support aus einer Hand.

Dank der Datenhaltung und -verarbeitung in der Schweiz ist es möglich, in geschützter Umgebung KI-Anwendungen mit hochsensiblen Daten zu betreiben und weiterzuentwickeln. Inventx ergänzt mit dem eigenen GPU-Service sowie der KI-Plattform die bestehenden Public-Cloud-Services und stellt damit ein hybrides Multi-Cloud-Setup für KI-Lösungen zur Verfügung. Kunden profitieren, indem sie KI-Projekte in einer Community-Cloud in den hauseigenen Inventx-Rechenzentren umsetzen und gleichzeitig die Stärken von Public-Cloud-Lösungen nutzen können.

Die neue KI-Plattform ermöglicht es Finanz- und Versicherungsdienstleistern, eigene KI-Modelle basierend auf individuellen Strategien zu definieren und einzusetzen – etwa zur Verbesserung der Kundennähe oder Effizienzsteigerung. Neben individuell konfigurierbaren Komponenten wird Inventx zudem eine Bibliothek aufbauen und diese sowohl mit eigenen Ready-to-Use Use Cases als auch mit Use Cases von Ökosystem-Partnern bestücken. Die Experten von Inventx begleiten Kunden dabei als Sparringpartner für KI-Anwendungen von ersten Ideen bis zur Entwicklung und dem sicheren Betrieb komplexer KI-basierter Services.

Emanuele Diquattro, CEO der Inventx: «Im InventxLab sowie in unserem Center of Excellence für AI & Robotics haben wir intensiv an der Frage gearbeitet, wie sich künstliche Intelligenz sicher und verantwortungsvoll in einem hochsensiblen Umfeld einsetzen lässt. Das Potenzial von KI vervielfacht sich durch die Nutzung von Daten aus dem Kernbusiness. Dazu braucht es private GPU-Infrastruktur, Datenschutz und Datenhoheit. Die Kombination unserer neuen KI-Plattform-Services und unseres bestehenden Ökosystems bietet eine flexible und zukunftssichere Lösung für die speziellen Anforderungen von Banken und Versicherungen». (Inventx/mc/ps)