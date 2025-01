Chinesisches KI-Startup versetzt Silicon Valley und Anleger in Panik

New York – US-Tech-Aktien sind am Montag regelrecht eingebrochen. Der Grund: DeepSeek, ein erst ein Jahr altes chinesisches Startup-Unternehmen.

Es präsentierte ein ChatGPT-ähnliches KI-Modell namens «R1», das über alle bekannten Fähigkeiten verfügt und zu einem Bruchteil der Kosten der KI-Modelle von OpenAI, Google oder Meta arbeitet. DeepSeek gab an, nur 5,6 Millionen Dollar für das Training seines neuesten KI-Modells ausgegeben zu haben, verglichen mit den Hunderten von Millionen oder Milliarden Dollar, die US-Unternehmen für ihre KI-Technologien ausgeben.

Nr.1 im App-store

Eigentlich sind die Modelle bereits vor einigen Wochen veröffentlicht worden, doch Deepseek ist plötzlich die meist geladene App im App-Store und bekommt viel Beachtung. Das könnte unter anderem daran liegen, dass Marc Andreessen, einer der weltweit führenden Tech-Investoren, DeepSeek in einem Beitrag auf X als «einen der erstaunlichsten und beeindruckendsten Durchbrüche, die ich je gesehen habe» bezeichnete. Die Leistung des zuvor relativ unbekannten KI-Startups wird noch Aufsehen erregender, wenn man bedenkt, dass die USA seit Jahren daran arbeiten, die Lieferung von leistungsstarken KI-Chips an China zu beschränken, und dabei nationale Sicherheitsbedenken anführen. Das bedeutet, dass DeepSeek sein kostengünstiges Modell mit leistungsschwachen KI-Chips realisieren konnte.

Es wird vermutet, dass Deepseek entweder einen Weg fand, die Halbleiterbeschränkungen der US-Regierung zu umgehen und sich Zugang zu Nvidias H100-Chips zu verschaffen, oder dass die Exportkontrollen der USA nicht den gewünschten Effekt erzielten.

Open Source stellt Rendite von Milliardeninvestitionen in Frage

Anders als bei der US-Konkurrenz sind die Deepseek-Modelle frei einsehbar, also Open Source. Andere Entwickler können so leicht auf der Arbeit der Chinesen aufbauen. Fachleute sagen schon länger voraus, dass die grossen KI-Modelle irgendwann zu allgemeinen Gütern werden und die Wertschöpfung eher in der konkreten Anwendung der Modelle liegt. Open AI, Microsoft oder Google wollen aber mit dem Verkauf ihrer Künstlichen Intelligenz Geld verdienen. Falls diese Modelle schon früher als erwartet zur Stangenware werden, würde das die Rendite ihrer Milliardeninvestitionen infrage stellen. (mc/pg)