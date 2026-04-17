KI und Sicherheit: Was sich jetzt für Ihr Unternehmen ändert

Dublin – Wenn Sie ein eigenes Unternehmen mit IT-Komponenten führen, hat KI Ihre Welt auf den Kopf gestellt. Nicht nur, dass Sie viele Ihrer Prozesse automatisieren konnten, Sie haben auch mehr Möglichkeiten, mit KI entsprechende Softwares zu erstellen und Ihre IT-Infrastruktur zu schützen. Allerdings dürfen Sie dabei nicht vergessen, dass KI auch von Angreifern genutzt werden kann.

Was also einerseits zu einer Verbesserung der Sicherheit führt, kann auch Gefahren mitbringen. Im Folgenden erfahren Sie, was sich für Ihren Betrieb ändert und was Sie wissen müssen.

Welche Sicherheitsrisiken bringt KI mit sich?

KI ist ein mächtiges Schwert mit zwei scharfen Klingen. Eines der grössten Risiken ist die Tatsache, dass Cyberkriminelle KI nutzen, um Angriffe in einer Geschwindigkeit und Präzision durchzuführen, die wir früher nicht für möglich gehalten hätten.

Denken Sie nur an Phishing-Mails: Früher haben Sie sie an schlechter Grammatik oder komischen Formulierungen erkannt. Heute erstellt eine KI Texte, die so perfekt und persönlich klingen, dass selbst Profis zweimal hinschauen müssen.

Ein weiteres Problem beim Thema KI-Sicherheit ist das sogenannte Prompt Injection. Dabei versuchen Angreifer, Ihre KI-Modelle durch gezielte Eingaben so zu manipulieren, dass sie sensible Daten ausspucken oder Sicherheitsregeln ignorieren. Da viele Unternehmen ihre KI direkt mit internen Datenbanken verknüpfen, entsteht hier ein gefährliches Einfallstor.

Wenn Ihre KI Zugriff auf Kundendaten oder Geschäftsgeheimnisse hat, müssen Sie sicherstellen, dass sie nicht durch einen „cleveren“ Chat-Befehl zum Verräter wird. Auch das Vergiften vonTrainingsdaten ist ein Thema. Manipulieren Angreifer die Daten, mit denen Ihre KI lernt, trifft sie später falsche oder schädliche Entscheidungen, ohne dass Sie es sofort merken.

Wie gefährlich ist die Nutzung von künstlicher Intelligenz im Unternehmen?

Die Technologie ist nicht das Problem, sondern die Sorglosigkeit der Nutzung. Viele Teams nutzen GenAI-Lösungen im Alltag zum Schreiben von Codes oder zum Zusammenfassung von Texten, denken aber nicht über die Hintergründe nach.

Wenn Ihr Team sensible Firmendaten in einen öffentlichen Chatbot füttert, verlassen die Informationen Ihren geschützten Raum. Das ist kein Hackerangriff, aber ein Datenleck, was rechtliche Konsequenzen haben kann. Zusätzlich verschiebt sich die Angriffsfläche Ihres Unternehmens. Ihre IT-Infrastruktur ist nicht mehr nur ein Netzwerk aus Servern und Laptops, sondern besteht jetzt auch aus komplexen KI-Pipelines.

Jede Schnittstelle und jeder genutzte Cloud-Dienst für KI-Berechnungen ist ein potenzieller Angriffspunkt. Die Komplexität steigt und wer die Kontrolle über seine KI-Infrastruktur verliert, öffnet Tür und Tor für Wirtschaftsspionage oder Ransomware-Attacken, die durch KI-gestützte Malware noch aggressiver werden.

So dämmen Sie die grössten Gefahrenzonen ein

Sicherheit beginnt bei der Sichtbarkeit. Sie können nichts schützen, von dem Sie nicht wissen, dass es existiert. Deshalb ist der erste Schritt, eine komplette Übersicht über alle KI-Tools zu erstellen, die in Ihrem Betrieb genutzt werden. Schatten-IT ist hier das Stichwort, denn wenn Mitarbeiter auf eigene Faust Tools nutzen, haben Sie eine Sicherheitslücke. Sie müssen klare Leitplanken setzen, welche Anwendungen erlaubt sind und welche Daten dort niemals landen dürfen.

Technische Schutzmaßnahmen wie eine starke Mandantenisolierung sind ebenfalls essenziell. Das bedeutet, dass die Daten eines Projekts oder Nutzers strikt von anderen getrennt bleiben, selbst wenn sie dieselbe KI-Infrastruktur nutzen. Verschlüsselung ist ohnehin Pflicht, aber bei KI-Anwendungen müssen Sie besonders darauf achten, dass auch die Kommunikation zwischen Ihren Anwendungen und den KI-Modellen abgesichert ist. Ein risikobasiertes Management hilft Ihnen dabei, Ihre Ressourcen dort einzusetzen, wo ein Angriff den größten Schaden anrichten würde.

Der optimale Umgang mit KI in fünf Schritten

Wenn Sie KI nutzen, sollten Sie diese Schritte kennen und umsetzen!

Schritt 1: Erstellen Sie eine klare KI-Richtlinie

Legen Sie fest, wer welche KI-Tools für welche Aufgaben nutzen darf. Ohne klare Regeln herrscht Wildwuchs. Ihre Richtlinie sollte genau definieren, wie mit sensiblen Daten umgegangen wird und welche Anbieter die Sicherheitsstandards Ihres Unternehmens erfüllen.

Schritt 2: Trainieren Sie Ihr Team für dieneuen Gefahren

Technik ist die eine Seite, aber Ihr Team muss auch wissen, wie so ein KI-gestützter Betrugsversuch eigentlich aussieht. Mit Schulungen zum Thema Deepfakes oder zu manipulierten KI-Antworten schärfen Sie das Bewusstsein und machen Ihre Mitarbeiter zum Torwart für KI-Bälle.

Schritt 3: Nutzen Sie sichere Schnittstellen und Frameworks

Um Ihre KI-Architektur abzusichern, setzen Sie am besten auf etablierte Sicherheits-Frameworks. Verwenden Sie immer nur verifizierte APIs und achten Sie darauf, dass Ihre KI-Modelle in einer isolierten Umgebung laufen. So verhindern Sie, dass ein kleiner Fehler Ihr ganzes Netzwerk kompromittiert.

Schritt 4: Überwachen Sie Ihre KI-Modelle kontinuierlich

KI-Sicherheit ist kein einmaliges Projekt, sondern ein Dauerlauf. Sie müssen überwachen, was Ihre KI tut und ob sich ihr Verhalten verändert. Anomalien bei den Eingaben oder Ausgaben können ein früher Hinweis auf Manipulationsversuche sein.

Bekämpfe Feuer mit Feuer. Es gibt hervorragende Sicherheitstools, die selbst KI nutzen, um Bedrohungen in Echtzeit zu erkennen. Diese Systeme lernen aus dem Netzwerkverkehr und blockieren Angriffe oft schon, bevor ein Mensch überhaupt bemerken würde, dass etwas schief läuft.

Wie Sie von einer gut gesicherten KI im Unternehmen profitieren

Wenn Sie das Thema Sicherheit von Anfang an mitdenken, wird KI zu Ihrem grössten Wettbewerbsvorteil. Ein sicher aufgestelltes System ermöglicht Ihnen eine Automatisierung, die nicht nur schnell, sondern auch verlässlich ist. Ihre Kunden vertrauen Ihnen ihre Daten an, und wenn Sie beweisen können, dass Ihre KI-Infrastruktur nach modernsten Standards geschützt ist, stärkt das Ihr Image gegenüber Ihrer Kunden.

Zudem befreit eine gut gesicherte KI Ihre IT-Experten von lästigen Routineaufgaben. Da die KI viele Sicherheitschecks selbstständig übernimmt, kann sich Ihr Team auf die wirklich kreativen und strategischen Aufgaben konzentrieren. Sie gewinnen an Innovationskraft, ohne ein unkalkulierbares Risiko einzugehen. (se/mc/hfu)