Cisco: KI-Nutzung steigert Beförderungschance um bis zu 50 %

Laut einem kürzlich von Cisco veröffentlichten Bericht werden aktive KI-Nutzer des Technologieunternehmens mit höherer Wahrscheinlichkeit schneller befördert. Mitarbeitende, die für eine Beförderung vorgeschlagen wurden, haben KI um 50 % häufiger genutzt als diejenigen, die nicht vorgeschlagen wurden, so der Report. Grundlage für die Studie war eine anonymisierte Analyse der KI-Nutzung der 90’000 Cisco-Mitarbeitenden zwischen August 2024 und Oktober 2025.

Demnach werden auch aktive KI-Nutzer, welche die Technologie konsistent einsetzen, mit einer um 40 % höheren Wahrscheinlichkeit als «unverzichtbar für das Unternehmen» eingestuft.

Der Grund dafür dürften Effizienzsteigerungen sein: Über 70 % der befragten Mitarbeitenden sagen, dass KI ihnen hilft, Zeit zu sparen, die Produktivität zu erhöhen und Routinearbeiten effizienter zu erledigen. Diese gesteigerte Produktivität scheint sich positiv auf die Leistung auszuwirken. Denn Mitarbeitende, die KI-Tools häufiger nutzen, erhalten tendenziell etwas höhere IPF-Werte (Individual Performance Factor).

«Der Report zeigt sehr deutlich, dass KI-Nutzung die persönliche Produktivität verbessert und die Karrierechancen erhöht. Gleichzeitig wird Cisco zu einem Ort, an dem KI-Fähigkeiten nicht nur entwickelt, sondern auch belohnt werden», sagt Christopher Tighe, Geschäftsführer von Cisco in der Schweiz.

Wie können Mitarbeitende den Umgang mit KI lernen?

Die meisten Mitarbeitenden lernen durch praktische Erfahrung: 87 % der befragten Mitarbeitenden geben an, dass sie den Umgang mit KI aus Neugierde und über rollenrelevantes Ausprobieren von KI-Tools erlernen. Der Zugang zu Hilfe-Möglichkeiten und -Ressourcen ist dabei entscheidend für nachhaltiges Vertrauen und Akzeptanz.

Ein zweiter wichtiger Hebel ist das Management. Mitarbeitende, deren direkte Vorgesetzte KI einsetzen, nutzen diese selbst mit doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit. Top-down-Modelle sind wirklich wichtig. Selbst kleine Massnahmen wie die Erwähnung von KI-Tools in Team-Meetings oder Einzelgesprächen schaffen Gelegenheiten, praktische Lösungen vorzustellen, Vertrauen aufzubauen und die KI-Nutzung zu normalisieren. (Cisco/mc/hfu)

