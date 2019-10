Cisco Partner Awards: Engagement, Innovationskraft und gegenseitiges Vertrauen

Wallisellen – Cisco Schweiz hat die Zusammenarbeit mit seinen Partnern gewürdigt. In siebzehn Kategorien wurden die Awards für das Geschäftsjahr 2019 verliehen.

Die Partner spielen eine zentrale Rolle für Cisco Schweiz bei der Implementierung von sicheren, intelligenten, ICT-gestützten Lösungen für die digitalisierte Wirtschaft. Für Roman Schmid, Director Partner Organization & Commercial / SMB bei Cisco Schweiz, ist die enge und bewährte Zusammenarbeit mit den Partnern der Schlüssel zum geschäftlichen Erfolg: «Wir liefern die Infrastruktur für die Geschäftsprozesse von Heute und Morgen», sagt er, «unsere Partner spornen uns zu technologischen Höchstleistungen an.» Engagement, Innovationskraft und gegenseitiges Vertrauen – das seien die Pfeiler, auf denen die langjährigen, erfolgreichen Partnerschaften beruhen. «Das bewährt sich besonders bei der Einführung neuer Technologien – hier spielen unsere Partner als Trusted Advisor eine zentrale Rolle beim Kunden.»

Wandel widerspiegelt sich in den Partner Awards

Entsprechend widerspiegelt die Liste der Awards den aktuellen Markt und den Stand der Digitalisierung in der Schweiz sowie den Wandel im Angebot von Cisco. Die Breite und Vielfältigkeit der Partnerschaften zeigt die verschiedene Aspekte der ICT-Infrastruktur der Wirtschaft auf. Roman Schmid: «Der Preis für den Innovation Partner des Jahres sowie jener an den besten Ecosystem Partner sind Ausdruck des Wandels hin zu einer agileren und virtuelleren Wirtschaft». Besonders bei Lösungen mit einem hohen Grad an Automatisierung und bei spezialisierten, vertikalen Digitalisierungsprojekten sei die technische Kompetenz der Cisco-Partner bestechend.

Insgesamt wurden siebzehn Awards an folgende Gewinner vergeben:

Cisco Schweiz dankt seinen Partnern und freut sich auch in den kommenden Jahren auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Über Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) ist der weltweit führende Technologie-Anbieter, der das Internet seit 1984 zum Laufen bringt. Unsere Mitarbeitenden, Produkte und Partner helfen, die Welt zu vernetzen und die Möglichkeiten der Digitalisierung schon heute zu nutzen. Erfahren Sie mehr unter https://www.cisco.com/c/de_ch/index.html und folgen Sie uns auf Twitter unter @Cisco.