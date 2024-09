Claudio Beltrametti, CPO bexio: «Neu wollen wir uns verstärkt und zusätzlich auch auf Treuhänder und deren Bedürfnisse fokussieren»

Herr Beltrametti, Sie sind seit Ende 2022 CPO (Chief Product Officer) beim Schweizer Business-Software Anbieter bexio. Zuvor waren Sie unter anderem lange bei Sunrise tätig. Was hat für einen Jobwechsel zu bexio gesprochen?

Claudio Beltrametti: Ich war lange in der Telco-Branche tätig und durfte dort viel über B2B und auch SaaS lernen – der Wechsel in eine andere Branche, in der ich zum einen neue Dinge lernen darf und zum anderen auch von meinem erworbenen Rucksack profitieren kann, hat mich interessiert. Neben der beeindruckenden Erfolgsgeschichte von bexio, reizte mich insbesondere auch die Vision und die Möglichkeit, Schweizer KMU bei der Digitalisierung zu unterstützen. Ich kann mit meinem Team direkt am Produkt, an der Business-Software selbst arbeiten – strategisch wie operativ für mich sehr spannend. Zudem hatte ich die Chance, den Produktbereich mit hochqualifizierten Mitarbeitenden weiter aufzubauen – für noch mehr Innovation, Performance und neue Funktionen für unsere Kunden.

Auf welche Neuerungen innerhalb der Software blicken Sie mit besonders grosser Freude zurück?

Da gibt es einige – die Weiterentwicklung unserer App «bexio Go» mit Hilfe von KI spielte am Anfang eine Rolle. Mittlerweile sind auch weitere, neue Funktionen verfügbar, neben Rechnungen können unter anderem auch Aufträge und Angebote eingesehen werden. Hinzu kamen viele Verbesserungen in unserem Kernbereich. Wir konnten bspw. unsere Lohnbuchhaltung durch weitere Neuerungen und dank der Zertifizierung auf den Swissdec-Standard ELM 5.0 auf ein neues Level bringen. Damit ermöglichen wir unseren Kunden einen einfachen, standardisierten und digitalen Austausch von relevanten Daten mit Versicherungen und Behörden.

Neu profitieren unsere Kunden auch von automatisiert verfügbaren Monatsmittelkursen im Bereich Fremdwährungen sowie der neuen Möglichkeit, Lieferantengutschriften einfach zu erstellen.

bexio richtet sich neben Selbstständigen, KMU und Startups auch an Treuhänder. Gibt es auch in diesem Bereich Veränderungen im Bezug auf das Produkt?

Bisher richtete sich der Fokus von bexio insbesondere auf KMU. Neu wollen wir uns verstärkt und zusätzlich auch auf Treuhänder und deren Bedürfnisse fokussieren. Dabei ist es unser Ziel, die Treuhänder in ihrer digitalen Transformation und ihrem Weg zum externen, digitalen CFO bestmöglich zu unterstützen.

Neben den oben genannten Verbesserungen, von denen auch Treuhänder profitieren, bauen wir dafür eine komplett neue Produktlinie für Treuhänder auf. Das neue Produkt «bexio Cockpit» ist für ausgewählte Partner bereits in einer Beta-Version verfügbar. Wir planen es noch dieses Jahr an alle bexio-Treuhänder auszurollen. Neben klassischem Mandantenmanagement sind darin wichtige KPIs der Mandanten immer auf einen Blick verfügbar und Prozesse und Arbeitsschritte können individuell für Mandanten erstellt werden.

Was haben Sie produktseitig in naher Zukunft geplant?

Aktuell arbeiten wir an vielen spannenden Themen für unsere Kunden. Neben den genannten, sind wir auch dabei, unseren Marketplace von Grund auf neu zu implementieren. Damit werden wir die Zusammenarbeit mit unseren Partnern weiter erleichtern und unsere Kunden werden es noch einfacher haben, für sie wertvolle Erweiterungen und Zusatzlösungen mit Anbindungen an bexio zu beziehen. Es stehen aufregende Monate bis Ende 2024 und auch ins 2025 hinein für uns an und wir wollen unseren Kunden mit den Entwicklungen weiteren Mehrwert und noch mehr Erleichterung im Arbeitsalltag bieten. Aus dem Nähkästchen geplaudert, werden wir in naher Zukunft mit der Lancierung einer integrierten Debitkarte auch Spesenmanagement, Budgetkontrolle und Verbuchung für unsere Kunden nochmals massiv vereinfachen.

Sie haben zwei Wünsche frei, die Realität bei bexio werden. Was wünschen Sie sich?

Ich wünsche mir, dass wir unseren Kunden eine immer noch bessere, einfach verständliche, stabile und performante Lösung mit vielen Innovationen bieten können und damit verbunden ihren Büroalltag weiter vereinfachen. Zudem wünsche ich mir, dass der grossartige Teamspirit, den wir über alle Abteilungen pflegen, bestehen bleibt und dass es uns gelingt, bexio gemeinsam auf das nächste Level zu bringen!

