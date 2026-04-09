Collana Health gründet neuen Geschäftsbereich Workforce Management

Winterthur – Die Collana Health AG übernimmt im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit HRM Systems fünf Mitarbeitende aus dem Bereich Personaleinsatzplanung und baut am Standort Winterthur den neuen Geschäftsbereich Workforce Management auf. Dieser ergänzt das Angebot von Collana Health um Leistungen rund um die Personaleinsatzplanung und Zeiterfassung.

Mit der neuen Business Unit erweitert die Collana Health AG ihre Kompetenz im Schweizer Gesundheitswesen um einen Bereich, der angesichts des Fachkräftemangels zunehmend an Bedeutung gewinnt: eine effiziente Personaleinsatzplanung. Ihren grössten Nutzen entfaltet sie dort, wo sie mit weiteren Systemen zusammenspielt: „Die Verbindung von Workforce Management mit unseren datenbasierten klinischen und administrativen Lösungen ermöglicht es unseren Kundinnen und Kunden, ihre Ressourcen gezielter einzusetzen – effizient, gesetzeskonform und mit Blick auf die Mitarbeitenden“, erklärt Martin Straumann, CEO von Collana Health.

Der neue Geschäftsbereich von Collana Health vereint Beratungs-, Umsetzungs- und Betriebsleistungen rund um Personaleinsatzplanung und Zeiterfassung. Dazu gehören die Optimierung von Prozessen, die Einführung und Weiterentwicklung entsprechender Systeme sowie Supportleistungen. Geleitet wird das fünfköpfige Team von Nick Lang, der als ehemaliger Geschäftsführer der Urs Heer GmbH by HRM Systems über ein Jahrzehnt Erfahrung im Schweizer Gesundheitswesen mitbringt. „Die neue Business Unit verbindet unsere langjährige Erfahrung in der Personaleinsatzplanung mit der Beratungs- und Systemkompetenz von Collana Health. Für unsere Kunden entsteht so ein durchgängiges Angebot – von der Konzeption bis zur Unterstützung im operativen Alltag“, sagt Nick Lang.

Gemeinsame Kunden von Collana Health und HRM Systems profitieren künftig von einer klaren Aufgabenteilung: Collana Health erbringt die Leistungen im Bereich Workforce Management, während sich HRM Systems auf die Softwareprodukte UKA Solutions, UKA Connect und Carema sowie die dazugehörigen Dienstleistungen konzentriert. „Dank der strategischen Partnerschaft mit Collana Health können unsere Kunden im Gesundheitswesen weiterhin darauf zählen, dass UKA und Carema optimal in ihre betriebseigenen Prozesse eingebunden sind“, erklärt Patrick Dubach, Mitglied der Geschäftsleitung von HRM Systems.

Zum Team der neuen Business Unit gehören ehemalige Polypoint-Applikationsspezialistinnen und -spezialisten, eine frühere Abteilungsleiterin Pflege, erfahrene HR- und Payroll-Fachpersonen sowie Unternehmensberater mit langjähriger Erfahrung im Gesundheitswesen. Der Geschäftsbereich bleibt unabhängig gegenüber Anbietern von Workforce-Management-Lösungen und führt die bestehende Partnerschaft mit Polypoint weiter. (Collana/mc/hfu)