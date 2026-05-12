Elektro ERTI AG aus Bern schliesst sich InstallerGroup an

Zürich – Die Elektro ERTI AG steht seit ihrer Gründung 1994 für zuverlässige Elektro-Dienstleistungen in der Region Bern. Das auf den B2B-Bereich spezialisierte Unternehmen bedient einen breit gefächerten Kundenstamm aus den Bereichen Immobilienverwaltung, Industrie und Gewerbe sowie der öffentlichen Hand. Die Elektro ERTI AG hat im Jahr 2025 einen Jahresumsatz von rund 7 Millionen Franken erwirtschaftet und beschäftigt rund 35 Mitarbeitende.

Boris Bischoff, CEO der InstallerGroup Schweiz: «Mit der Elektro ERTI AG nehmen wir ein etabliertes Unternehmen mit einem langjährigen Ruf für Qualität und Zuverlässigkeit in unseren Unternehmensverbund auf. Gleichzeitig markiert dieser Gruppenzuwachs den Startpunkt unserer Expansion über den Grossraum Zürich hinaus.»

Das Unternehmen tritt weiterhin unter bestehendem Namen am Markt auf und wird auch fortan vom Gründer Ertugrul Kalmaz geführt. An seiner Seite in der Geschäftsleitung stehen Marc Schaller und Süleyman Memis, welche beide seit fast zwei Jahrzehnten im Unternehmen tätig sind.

Ertugrul Kalmaz, Gründer der Elektro ERTI AG: «Die InstallerGroup weiss den Wert des lokalen Unternehmertums zu schätzen und bietet uns eine solide Grundlage für die nächste Phase unserer Entwicklung.»

Mit dem Beitritt der Elektro ERTI AG erweitert die InstallerGroup Schweiz ihre Kundenbasis und ihr Netzwerk in der Deutschschweiz und sichert sich zusätzliche Kompetenzen im B2B-Bereich der spezialisierten Elektrodienstleistungen – von der Planung über die Elektroinstallation bis hin zu Service und Reparaturen. (Installer/mc/hfu)