Confare und EY zeichnen die besten IT-Manager der Schweiz aus

Zürich – Am 9. September 2026 wurden der Confare Swiss CIOAWARD sowie die Auszeichnungen für die Top CIOs des Jahres 2026 am Confare CIOSUMMIT in Zürich überreicht. Veranstalter des Awards ist Confare, in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen EY Schweiz. Überreicht wurden die Preise von Confare-Geschäftsführerin Barbara Klinka-Ghezzo, Confare-Geschäftsführer Michael Ghezzo und Michael Achi, Jurypräsident, Partner und Markets Leader Consulting Switzerland bei EY.

Confare Swiss CIOAWARD 2026

Zum besten CIO des Jahres 2026 und damit zum Gewinner des Confare Swiss CIOAWARD 2026 wurde Jason Goddard, Global Head of IT bei Galderma, ernannt. Michael Achi sagt: «Jason Goddard zeigt eindrücklich, wie Technologie heute weit über die klassische IT hinaus zum strategischen Erfolgsfaktor eines Unternehmens wird. Mit seiner klaren Vision, seiner konsequenten Umsetzungskraft und seinem Fokus auf messbaren Mehrwert konnte er die Jury überzeugen.»

Die Jury sagt unter anderem: «Jason Goddard verbindet die langfristige Weiterentwicklung einer Organisation mit dem verlässlichen Betrieb einer komplexen globalen IT-Organisation erfolgreich. Besondere Anerkennung fanden seine disziplinierte Umsetzung, der verantwortungsvolle Aufbau von KI-Fähigkeiten sowie die konsequente Verbindung der Technologieagenda mit den Wachstumszielen von Galderma.»

Confare TopCIO des Jahres

Des Weiteren durften folgende Teilnehmende die Auszeichnung als «Confare TopCIO des Jahres» entgegennehmen: Dr. Lea Sonderegger, CDO, CIO und Mitglied des Executive Committee bei Swarovski; Linda de Winter, CIO und Mitglied der Geschäftsleitung bei Swisscard AECS; sowie Marc Besson, CIO/CDIO bei IMAD. Im Jubiläumsjahr des Confare Swiss CIOAWARD zeichnet die unabhängige Jury damit insgesamt vier Führungspersönlichkeiten aus, die Technologie eng mit Geschäftsentwicklung, Kundenerlebnis und gesellschaftlich relevanten Leistungen verbinden.

«Die Erwartungen an CIOs waren noch nie so hoch wie heute. Sie müssen Innovation ermöglichen, den verantwortungsvollen Einsatz von AI vorantreiben, Cyberrisiken im Griff haben und gleichzeitig einen stabilen Geschäftsbetrieb sicherstellen. Die diesjährigen Preisträger zeigen eindrucksvoll, wie Technologie zu einem echten Treiber von Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltigem Unternehmenserfolg wird.», sagt Michael Achi.

Über den Award

Der Confare Swiss CIOAWARD wird jährlich von Confare in Zusammenarbeit mit EY Schweiz verliehen. Mit dem Award werden jährlich die besten Schweizer CIOs ausgezeichnet. Die Auswahl der Preisträger erfolgt durch eine Jury. Dieser gehörten im Jahr 2026 folgende Mitglieder an:

Anna Maria Blengino, Swiss CIOAWARD Gewinnerin 2025, CIO, Sunrise

Prof. Dr. Stella Gatziu Grivas, Professorin am Institut für Wirtschaftsinformatik, Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Alec Joannou, Confare Swiss CIOAWARD Gewinner 2021, Global CIO, ABB

Jan Leitermann, Former Lead of Technology Consulting, EY Switzerland

Prof. Dr. Reinhard Riedl, Mitbegründer und Verwaltungsrat, all-acad.com AG

Dr. Christian Russ, Dozent & Studiengangsleiter, ZHAW School of Management and Law – Institut für Wirtschaftsinformatik

Dr. Raymond Schnidrig, TopCIO of the Year 2025, CTO, Partner, Member of Global Executive Board, Partners Group

(EY/mc)