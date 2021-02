Crealogix engagiert open up für die Unternehmenskommunikation

Zürich – Das Schweizer Fintech-Unternehmen Crealogix setzt in der Unternehmenskommunikation auf die Beratungsdienste der PR- und Kommunikationsagentur open up AG. Die Zürcher Agentur übernimmt zusätzlich die Aufgaben als Medienstelle von Crealogix

Die CREALOGIX Gruppe entwickelt und implementiert weltweit innovative Fintech-Lösungen für die digitale Bank der Zukunft. Das 1996 gegründete Unternehmen gehört weltweit zu den Marktführern im Digital Banking und unterstützt mit seinen Produkten Finanzinstitute bei der Entwicklung und Einführung von modernsten digitalen Banking-Lösungen.

Die PR- und Kommunikationsagentur open up AG unterstützt Crealogix in sämtlichen Bereichen der Unternehmenskommunikation mit einem Schwerpunkt auf der Medienarbeit. Für die Medienarbeit im deutschen Markt arbeitet open up mit der deutschen Partneragentur Sympra aus dem weltweiten Agenturverbund PRN (Public Relations Network) zusammen. Als externe Medienstelle ist die Agentur Ansprechpartnerin für Finanz-, ICT und Wirtschaftsjournalisten. Der Fokus liegt einerseits auf der Kommunikation der Unternehmensstrategie, welche das Unternehmen dank einer Neuausrichtung zum führenden SaaS-Anbieter im Bereich von Fintech-Lösungen macht. Andererseits soll das Unternehmen mittels Informationen zu Produktinnovationen rund um den Digital Banking Hub sowie Fachbeiträgen der Experten als Thought Leader im Fintech- und Bankenumfeld positioniert werden.

„Dank ihrer Expertise in der Finanz- und ICT-Branche ist open up für uns genau der richtige Partner, um unsere Positionierung im Markt zu festigen und auszubauen“ sagt Oliver Weber, CEO der Crealogix Gruppe und direkter Auftraggeber. Die Umsetzung der Kommunikationsmassnahmen erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem global geführten Marketing. (open up/mc/ps)

Über open up

Die Kommunikations- und PR-Agentur open up wurde 2001 in Zürich gegründet und zählt heute dreizehn Mitarbeitende. Die von den beiden Partnern Kilian Borter und Melanie Schneider inhabergeführte Agentur berät ihre Kunden in allen Belangen der Öffentlichkeitsarbeit. Schwerpunkte sind strategische Kommunikationsberatung, Markenpositionierung, Entwicklung von Content-Strategien, Content-Kreation, Corporate & Social Media, Media Relations und Interne sowie Krisenkommunikation.

