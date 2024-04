Crealogix zahlt Wandelanleihe vorzeitig zurück

Zürich – Der Software- und IT-Dienstleister Crealogix zahlt eine Wandelanleihe vorzeitig zurück. Grund ist der Verkauf der Schweizer Gesellschaft an die Konkurrentin Vencora UK Limited.

Es geht um eine kotierte 1,5-Prozent-Wandelanleihe bis 2024 in der Höhe von 25 Millionen Franken, welche Crealogix 2019 begeben hat, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht. Die Anleihen mit einem Nennwert von je 5000 Franken wären spätestens am 6. November 2024 zur Rückzahlung fällig geworden. Bei einem Kontrollwechsel innerhalb des Unternehmens haben die Obligationäre jedoch bestimmte Rechte.

Nach dem Kontrollwechsel am 7. Februar 2024 lief daher eine sogenannte Kontrollwechsel-Put-Periode – die Möglichkeit für die Inhaber die Anleihe zu verkaufen. Bis zum Ablauf am 8. April 2024 wurden dabei Anleihen mit einem Nennwert von insgesamt rund 22,3 Millionen Franken angedient. Die Lieferung der Anleihen, für welche die Put-Option ausgeübt wurde, erfolge am 22. April.

Der ausstehende Nominalwert unter Berücksichtigung bereits gewandelter Anleihen beläuft sich nach der Abwicklung dieser Rückzahlung noch auf rund 1,8 Millionen, wie es weiter hiess. Die Emittentin – also Crealogix – habe das Recht, die Wandelanleihe jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 30 Tagen vollständig zurückzuzahlen, wenn mindestens 85 Prozent des gesamten Volumens gewandelt oder zurückgekauft und getilgt wurden.

Crealogix hatte im vergangenen November 2023 ein Übernahmeangebot der britischen Gesellschaft Vencora erhalten. Nach Abschluss des Verkaufs im Februar wird die Aktie demnächst von der Schweizer Börse verschwinden. Der letzte Handelstag steht allerdings noch nicht fest. (awp/mc/ps)