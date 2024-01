Crealogix-Übernahme durch Vencora zustande gekommen

Zürich – Die Übernahme des Software- und IT-Dienstleisters Crealogix durch den Konkurrenten Vencora UK Limited ist nach dem definitiven Zwischenergebnis zustande gekommen. Vencora sowie gemeinsam handelnde Personen halten 96,24 Prozent an Crealogix.

Vencora selbst habe 622’800 Crealogix-Aktien erhalten, heisst es am Mittwoch im definitiven Zwischenergebnis des öffentlichen Kaufangebots. Damit hält Vencora mit anderen Mitgliedern der CSI-Gruppe und in gemeinsamer Absprache handelnden Personen am Ende der Angebotsfrist insgesamt 1,35 Millionen Crealogix-Aktien. Das entspricht 96,24 Prozent des Aktienkapitals.

Damit habe Vencora das Angebot als zustande gekommen erklärt. Die Nachfrist von 10 Börsentagen zur nachträglichen Annahme des Angebots beginne am morgigen 25. Januar und endet am 7. Februar.

GV voraussichtlich am 31. Januar

Die von Crealogix einberufenen ausserordentliche Generalversammlung im Zusammenhang mit dem Angebot werde voraussichtlich am 31. Januar stattfinden. Der Verwaltungsrat hatte empfohlen, die Offerte anzunehmen.

Nach der Übernahme soll Crealogix von der Schweizer Börse SIX dekotiert werden. (awp/mc/pg)