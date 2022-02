CREALOGIX gewinnt den IBM Ecosystem Award 2021

Zürich – Bei den jährlich verliehenen IBM Ecosystem Awards wird CREALOGIX als Innovation Partner of the Year 2021 ausgezeichnet. Der Award bestätigt die Bemühungen von CREALOGIX, innovative Lösungen im Digital Banking zu entwickeln.

Mit dem Gewinn des IBM Ecosystem Awards in der Kategorie Innovation Partner of the Year unterstreicht CREALOGIX seine Position als Entwickler von innovativen Lösungen im Digital Banking. Gemeinsam mit Schweizer Universitäten führte CREALOGIX im Jahr 2021 die Chatbot Challenge durch. Dabei suchten Studierende innovative Ansätze für Chatbots im Banking-Umfeld. Die Ergebnisse dieser Challenge wurde anschliessend von CREALOGIX zu konkreten digitalen Lösungen weiterentwickelt.

Dieses Engagement im vergangenen Jahr würdigt auch die Jury der IBM Ecosystem Awards 2021: «CREALOGIX war nicht nur einer der Hauptteilnehmer an der letztjährigen Chatbot Challenge mit Universitäten in der Schweiz, sie haben es auch geschafft, die Ergebnisse der Challenge in eine innovative Lösung für ihre Kunden zu verwandeln. Was für eine inspirierende Art, Wissensaustausch und wirtschaftlicher Impact zu verbinden!»

«Wir sind stolz, dass wir diesen Award in Empfang nehmen dürfen», sagt Oliver Weber, CEO von CREALOGIX. «Die Auszeichnung unterstreicht unsere Strategie, auf neue und innovative Ansätze im Digital Banking zu setzen. Der Award motiviert uns zusätzlich, den erfolgreich eingeschlagenen Weg weiterzugehen.» (Crealogix/mc)