Crealogix schlägt an ausserordentlicher GV neue VR-Mitglieder vor

Zürich – Die vor der Übernahme durch die britische Vencora stehende Crealogix will den Verwaltungsrat austauschen. Daher lädt das Unternehmen am 31. Januar zu einer ausserordentlichen Generalversammlung ein. Dort sollen daher sechs neue Mitglieder in das Gremium gewählt werden.

Im Einklang mit der Übernahmevereinbarung hätten sämtliche bestehenden Mitglieder des Verwaltungsrats ihren Rücktritt aus dem Gremium erklärt, heisst es in der am Donnerstag veröffentlichten Einladung. Vencora schlägt nun Felix Buschor, Michael Dufton, Nathan Partington, Ateet Patel, Hubert Rüedi und Christoph Stettler als neue Verwaltungsratsmitglieder vor.

Zudem soll gemäss Transaktionsvereinbarung an der GV auch die Dekotierung der Namenaktien von Crealogix von der SIX Swiss Exchange unter dem Vorbehalt des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots beschlossen werden.

Vencora will Crealogix übernehmen und offeriert 60 Franken je Crealogix-Aktie in bar. Die Angebotsfrist endet am oder um den 18. Januar 2024.

Crealogix wurde 1996 vom aktuellen Präsidenten des Verwaltungsrats Bruno Richle und Richard Dratva (Vizepräsident) mitgegründet und beschäftigt weltweit rund 380 Mitarbeitende. (awp/mc/ps)