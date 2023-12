CREALOGIX veröffentlicht Zwischenbericht des ersten Quartals des Geschäftsjahrs 2023/24

Zweck dieses Zwischenberichts

Zürich – Am 16. November 2023 gaben VENCORA UK LIMITED, eine indirekte Tochtergesellschaft von Constellation Software Inc. (ein in Kanada ansässiger internationaler Anbieter von Software und Dienstleistungen, dessen Aktien an der Toronto Stock Exchange notiert sind) und CREALOGIX, ein weltweit führender Anbieter von digitaler Banktechnologie, gemeinsam bekannt, dass sie eine endgültige Transaktionsvereinbarung abgeschlossen haben, in der VENCORA UK LIMITED zugestimmt hat, ein öffentliches Barangebot zum Erwerb aller sich im Handel befindlichen Namenaktien von CREALOGIX für CHF 60 pro Aktie zu unterbreiten.

Am 1. Dezember 2023 veröffentlichte VENCORA UK LIMITED ihren Angebotsprospekt für das öffentliche Kaufangebot für alle sich im Handel befindenden Aktien von CREALOGIX.

Die Hauptangebotsfrist begann am 18. Dezember 2023 und wird voraussichtlich am 18. Januar 2024 enden.

Zum Zeitpunkt des Ablaufs der Annahmefrist des öffentlichen Kaufangebots liegt der letzte veröffentlichte Abschluss von CREALOGIX mehr als 6 Monate zurück. In Übereinstimmung mit dem üblichen Vorgehen der Übernahmekommission ist CREALOGIX somit verpflichtet, diesen Zwischenbericht zu veröffentlichen. (CREALOGIX/mc/ps)

Sie können den Zwischenbericht hier herunterladen:

https://crealogix.com/de/ueber-uns/investor-relations