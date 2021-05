Customer Journey neu gedacht: Spitch und Adnovum Versicherungsveranstaltung in Zürich

Zürich – Versicherungen stehen angesichts der digitalen Disruption vor vielfältigen Herausforderungen. Zum einen gibt es zunehmend innovative Ideen, die den Markt verändern, zum anderen steigen sowohl die regulatorischen Vorgaben als auch die Ansprüche der Millennials und der Gen Z. Was tun? Bieten Versicherungen Ihren Kunden eine durchgängige Customer Journey mit einem erfreulichen Nutzererlebnis?

Sprachsystemspezialist Spitch AG und Lösungspartner AdNovum Informatik AG laden zur gemeinsamen Veranstaltung am 15. Juni 2021 von 13.30 – 17.30 Uhr zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche im neu eröffneten The Circle Convention Center am Zürich Flughafen ein.

Use Case der Basler Versicherung

Verschiedene Referenten werden einen ganzheitlichen Blick auf das Thema vermitteln: Ein Versicherungsexperte zeigt anhand der neu veröffentlichten IFZ-Versicherungsstudie, wie er die aktuellen Entwicklungen im Schweizer Markt einschätzt. Die Basler Versicherungen präsentiert ihren ersten Use Case «Einstieg in die Spracherkennung». Und zu guter Letzt zeigen Spitch und AdNovum, wie Kunden gemäss Best Practices Text- und Sprachtechnologien nutzen, um Kundenservice, Callcenter-Effizienz sowie Marketing- und Verkaufsaktivitäten zu verbessern. Die praktischen Empfehlungen sind einfach und schnell zu implementieren. (Spitch/mc/hfu)