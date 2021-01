Cyber Protection Anbieter Acronis unterschreibt Vertrag mit Distributor Tech Data

Schaffhausen – Acronis, ein internationaler Cyber Protection Anbieter mit Headquarter in Singapur und in Schaffhausen in der Schweiz, und Tech Data, ein globaler Distributor von IT-Produkten mit einem Standort in Rotkreuz (ZG), haben einen Vertrag geschlossen, um gemeinsam in der Schweiz die Präsenz von Acronis-Lösungen zu stärken.

Die digitale Transformation treibt Unternehmen dazu, ihre Cyber Security Strategie zu überdenken. Immer mehr konzentrieren sich IT-Experten auch auf die Cloud und entwickeln eigene Systeme zum Schutz gegen Cyber-Bedrohungen. „Unsere Acronis Cloud-Lösungen bieten KI-basierte Integration von Data Protection und Cyber Security. Mit keinerlei Vorabkosten und einem Pay-as-you-go-Lizenzmodell können Service Provider ausserdem ganz einfach neue Kunden generieren und mit einem Service, den Sie selbst steuern können, zusätzliche Umsätze erzielen“, erklärt Cyril Schmid, Regional Sales Manager bei Aconis in der Schweiz.

Tech Data begrüsst es sein Cloud-Portfolio im Bereich Data Protection und Cyber Secuity mit den umfassenden Acronis-Lösungen weiter auszubauen. „Mit Acronis Cyber Protection Cloud haben wir nicht nur eine moderne und sehr flexible Backup-Lösung, sondern können Kunden auch eine Security und Management-Lösung zugleich in einem einzigen Produkt bieten. Das Patchmanagement und die Remotekonsole dieser Lösung macht es gerade in der aktuellen Zeit noch einfacher Kunden remote zu betreuen“, so Thomas Loher, Business Unit Manager bei Tech Data in der Schweiz.

Weltweit mehr als 5 Millionen Kunden und 500‘000 Unternehmen – wozu auch 100 % der Fortune-1000-Unternehmen gehören – vertrauen auf Acronis-Lösungen. Wesentlich für das Vertrauen sind jahrelanges Praxis-Knowhow und Sicherheitskonzepte, die passgenau den Anforderungen der Kunden entsprechen.

Folgende Cloud-Lösungen bietet Acronis über den globalen Distributor Tech Data in der Schweiz an: