dacadoo schliesst C-Runde Kapitalerhöhung erfolgreich ab

Zürich – Das Schweizer HealthTech und InsurTech Unternehmen dacadoo hat eine C-Runden-Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen, um seine globale Wachstumsstrategie zu finanzieren. Das Unternehmen konnte in den letzten Jahren 70 Millionen Schweizer Franken über verschiedene Kapitalrunden anziehen.

dacadoo entwickelt Lösungen für digitales Gesundheitsmanagement, sowie zur Risikoberechnung der Gesundheit. Das Unternehmen arbeitet mit Versicherern und Gesundheitsdienstleistern zusammen, um seine Technologien weltweit auf den Markt zu bringen. dacadoo entwickelt und betreibt die preisgekrönte digitale Gesundheitsplattform, die Menschen dabei unterstützt, ihre Gesundheit auf einfache und spielerische Weise aktiv zu verwalten und zu verbessern. Die Plattform ist darauf ausgerichtet, Kunden von Krankenkassen, Lebensversicherern und Anbietern von betrieblichen Gesundheitsprogrammen zu erreichen und wird über mobile Apps (iPhone & Android) sowie eine Web-App in entsprechendem Design bereitgestellt. Es kombiniert Motivationstechniken aus der Verhaltenswissenschaft mit Funktionen aus Online-Spielen und sozialen Netzwerken, die die Nutzer in ihre ganzheitliche Gesundheit einbeziehen – Körper, Befinden und Lebensstil. Durch die Kombination des patentierten dacadoo Gesundheitsindexes mit dem personalisierten Gesundheitscoaching durch den Regel und AI-basierten, automatisierten Coach, können Kunden von dacadoo ein hohes Mass an langfristiger Nutzerbindung erreichen und positive Gesundheitsergebnisse erzielen. Die White-Label-Option bietet dacadoo Kunden die Möglichkeit die Plattform über Branding- und Inhaltsanpassungen zu personalisieren.

Neben der umfassenden Plattform und den Apps von dacadoo, lässt sich die dacadoo Technologie im Backend auch über Schnittstellen (RESTful-API OAuth 2.0) erreichen. Dadurch können Lebensversicherungen und Krankenkassen, ebenso wie Anbieter von betrieblichen Gesundheitsprogrammen oder anderen Healthtech Unternehmen kundenorientierte Anwendungen erstellen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind und auf dacadoos Technologie basieren.

Das Unternehmen gab heute bekannt, dass es eine C-Runde Kapitalerhöhung erfolgreich abschliessen konnte und dass die Firma in den letzten Jahren ein Total von 70 Millionen Schweizer Franken durch verschiedene Kapitalerhöhungsrunden anziehen konnte.

Peter Ohnemus, Gründer und CEO von dacadoo, kommentierte: „dacadoo hat 2019 eine wachstumsstarke Phase durchlaufen und wird voraussichtlich weiterhin auf einem starken Wachstumspfad bleiben. Wir haben daher eine C-Runden-Kapitalerhöhung durchlaufen und freuen uns sehr, mitteilen zu können, dass wir diese Runde nun erfolgreich abgeschlossen haben”. (dacadoo/mc/ps)