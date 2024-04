Dan Dysli wird neuer CFO von GenTwo

Zürich – GenTwo, ein Schweizer Fintech-Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass Dan Dysli ab dem 1. Mai das Unternehmen als Chief Financial Officer (CFO) verstärken wird. Dysli übernimmt die Position von Co-Founder Patrick Loepfe, der die Funktion ad Interim innehatte.

Dan Dysli ist ein erfahrener Finanzexperte mit fundierten Kenntnissen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Finanzen, Kapitalmärkte, Mergers & Acquisitions, Investor Relations und Corporate Governance. Sein praxisorientiertes Wissen erstreckt sich über Unternehmen in den Bereichen Banken, Technologie und Industrie. Zu seinen Stationen gehören u.a. Merrill Lynch, Bank am Bellevue sowie Trifork. Zuletzt war er als Group CFO bei Chronext tätig. Dysli hält einen MBA in Finance von der University of Chicago sowie einen Master-Abschluss in Banking von der Universität St. Gallen.

Dysli wird die Finanzstrategie von GenTwo leiten und eng mit dem Managementteam zusammenarbeiten, um das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben.

«Mit Dan haben wir die perfekte Ergänzung für unser Team gewonnen», kommentiert Philippe A. Naegeli, CEO von GenTwo. «Seine Leidenschaft für Finanzen und seine bewährte Erfolgsbilanz werden einen bedeutenden Beitrag in unserer Mission leisten, das Investitionsuniversum zu erweitern und unseren Kunden innovative Lösungen anzubieten.»

«Ich freue mich, in dieser wichtigen Phase der Entwicklung zu GenTwo zu stossen», sagt Dan Dysli. Er fährt fort: «Nachdem ich selbst Kapitalmarkttransaktionen geleitet habe, sehe ich überzeugende Argumente dafür, dass GenTwo für unsere Kunden die Verbriefung viel effizienter, schneller und billiger machen und damit den adressierbaren Markt umgestalten und massiv erweitern kann.» (GenTwo/mc/ps)