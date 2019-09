Dank Blockchain innert Kürze zum Betreibungsregisterauszug

Bern – Schaffhauser können künftig im Rahmen eines Pilotprojekts den Betreibungsregisterauszug via Smartphone bestellen. Sie erhalten ihn innert kürzester Zeit, ohne Zusatzkosten und für Drittparteien verifizierbar online als PDF zugestellt. Möglich macht dies die eID+ App von Procivis auf Basis der Blockchain Infrastruktur von Swisscom und der Schweizerischen Post. Swisscom und Procivis gehen zudem eine strategische Partnerschaft ein, um E-Government Dienstleistungen für die Schweiz voranzutreiben. Nebst Registern will Swisscom auch Zertifikate und Verträge digitalisieren.

Wer heute für einen Wohnungswechsel einen Betreibungsregisterauszug benötigt, geht entweder persönlich beim Betreibungsamt vorbei oder bestellt den Auszug gegen Aufpreis bei einem Online-Anbieter und erhält ihn nach einigen Tagen per Post zugestellt. Komfortabler, schneller und ohne Zusatzkosten geht dies künftig im Kanton Schaffhausen: Einwohner beantragen den Auszug via Smartphone und erhalten ihn per sofort online zugestellt.

Strategische Partnerschaft von Procivis und Swisscom

Der Kanton Schaffhausen ist Vorreiter bezüglich E-Government Services in der Schweiz. Den Einwohnern steht bereits heute die eID+ App der Procivis AG – einem Anbieter von E-Government Lösungen – zur Verfügung. Nach dem Download der App und der persönlichen Identifikation bei der Gemeinde, erhalten Nutzer via Smartphone Zugang zu Verwaltungsdiensten, beispielsweise des Einwohneramtes. Nun soll auch der Betreibungsregisterauszug via eID+ App zugänglich werden. Hierfür lanciert Schaffhausen ein Pilotprojekt. Um das Behörden-Zertifikat digital, automatisiert und fälschungssicher zu erstellen, kommt die Private Blockchain Infrastruktur – die sogenannte Consensus as a Service Infrastruktur – von Swisscom und der Schweizerischen Post zum Einsatz. Diese funktioniert wie ein digitales Geschäftsbuch: Die Transaktionen sind für alle Partner unter Wahrung der Vertraulichkeit in Echtzeit einseh- und überprüfbar. Die gegenseitige Kontrolle durch die Partner und die Unveränderbarkeit der Daten schaffen Vertrauen. Die Daten bleiben zudem vollständig in der Schweiz.

Auch die Verifizierbarkeit für Dritte ist gegeben: So kann beispielsweise der Wohnungsvermieter den Betreibungsregisterauszug auf die vom Kanton Schaffhausen zur Verfügung gestellte Validierungsplattform hochladen und so die Echtheit des Dokuments überprüfen.

Daniel Gasteiger, CEO von Procivis: «Anwendungen im E-Government Bereich müssen auf einer sicheren Infrastruktur aufbauen. Nur so können Datenschutz und Stabilität der Anwendung garantiert werden. » Mit dem Kanton Schaffhausen kommt nun erstmals eine öffentliche Verwaltung auf die Infrastruktur von Swisscom und Post – dies neben privaten Unternehmen wie daura AG oder „Ormera“ von Energie Wasser Bern (ewb) und Postfinance, welche die Infrastruktur bereits nutzen. Verläuft der Pilot erfolgreich, will der Kanton Schaffhausen den Bezug weiterer Behörden-Zertifikate ermöglichen, beispielsweise für Wohnsitzbestätigungen. Um den Grundstein für einen breiten E-Government Einsatz von Blockchain zu legen, gehen Procivis und Swisscom zudem eine strategische Partnerschaft ein.

Swisscom bringt Register, Verträge und Zertifikate auf Blockchain

Swisscom will weitere höherwertige Dokumente auf Basis der Private Blockchain Infrastruktur digitalisieren. Denn diese erfüllt die hohen Anforderungen an Sicherheit und Datenschutz. Künftig soll es möglich sein, nicht nur Register, sondern auch Verträge und Zertifikate digital auszustellen, zu verifizieren, zu übertragen und zu archivieren.

So arbeitet Swisscom daran, nebst dem Betreibungsregister auch das Handelsregister zu digitalisieren. Dank Blockchain könnte der Prozess zur Gründung einer AG von bislang zwei bis drei Wochen auf drei Stunden reduziert werden. Für die konkrete Umsetzung ist Swisscom bereits mit mehreren Kantonen im Gespräch.

Auch Vertragsabschlüsse werden dank Digitalisierung deutlich vereinfacht. Beispielsweise sind die Eröffnung eines Säule 3a Kontos oder eines Mietkautionskontos in drei Schritten möglich: online Formular ausfüllen, Antrag prüfen und digital unterschreiben. Swisscom will künftig Geschäftskunden entsprechende Lösungen anbieten. Ergänzt um die Vertrauensdienste von Swisscom – der qualifizierten elektronischen Signatur und Mobile ID – erlaubt dies einen nahtlos digitalen, rechtsgültigen Vertragsabschluss.

Bei Zertifikaten wie Diplomen, Zeugnissen oder Wissensnachweisen ist oft der Nachweis der Echtheit zu erbringen, etwa bei einer Bewerbung. Swisscom prüft derzeit das Marktinteresse für eine Digitalisierung dieser Dokumente auf Basis der Blockchain-Technologie. (Swisscom/mc/ps)

Swisscom

Procivis