Das erste 5G-Auto: Swisscom und BMW vernetzen den Privatverkehr

Bern – Mit dem BMW iX bringt die BMW Group als erster Premium-Hersteller den Mobilfunk-Standard 5G in ein weltweit verfügbares Serienfahrzeug. Swisscom bietet dazu schweizweit passend die erste 5G-Option für ein Fahrzeug an.

Damit wird das Auto — wie eine Smartwatch oder ein Tablet — zu einem weiteren vernetzten Gerät für die Kunden: quasi ein fahrendes Smartphone. Ein bestehender blue Mobile oder NATEL go Vertrag kann einfach mit der Multi Device Option «Cars & Mobilities» für CHF 10.— pro Monat erweitert werden, um so das Fahrzeug mittels eSIM mit dem bestehenden Mobilfunkvertrag von Swisscom zu verknüpfen.

Besserer Empfang — auch ganz ohne Smartphone

Die Vorteile liegen auf der Hand: Die eSIM verbindet sich direkt über die Aussenantenne des Fahrzeugs mit dem Swisscom Mobilfunknetz und ermöglicht so die beste Swisscom-Connectivity innerhalb des Autos. Das Fahrzeug wird zum fahrenden Mobile Device — ohne dass das Smartphone dabei sein muss. So funktioniert telefonieren, Nachrichten senden sowie im Internet surfen eigenständig im Fahrzeug, auch wenn das Handy zuhause vergessen wurde. Dank der «Follow-me»-Funktion folgt die Konnektivität dem Kunden via BMW-ID. So ist sie beim Fahrzeugwechsel oder bei der Nutzung eines Mietfahrzeuges automatisch immer dabei. Dank dem integrierten 5G WiFi-Hotspot des Autos profitieren alle Mitfahrenden vom besten Netz. Die Inbetriebnahme via BMW-App und automatischer Installation im Auto gestaltet sich einfach und intuitiv.

«Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit BMW das beste Swisscom Netz nun auch ins Auto zu bringen. Swisscom ist exklusive Partnerin der BMW Group Switzerland und lanciert als erstes ICT-Unternehmen der Schweiz eine solche Option. Weltweit sind wir damit unter den Top 5 Providern und ganz vorne mit dabei wenn es darum geht, unsere Kunden bereit zu machen, die Chancen der vernetzten Welt einfach zu nutzen», so Dirk Wierzbitzki, Leiter Privatkunden und Mitglied der Geschäftsleitung von Swisscom.

Paul de Courtois, Präsident & CEO der BMW (Schweiz) AG, ergänzt: «Wir sind auf dem Weg ins 5G-Zeitalter. Mit der Personal eSIM transformieren wir das Automobil quasi in ein weiteres digitales Endgerät im Ökosystem der Kunden. Für diesen Schritt haben wir in der Schweiz mit Swisscom eine starke Partnerin für die schnellste Connectivity im 5G-Netz.» (Swisscom/mc/hfu)