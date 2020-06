Das Huawei „Apps-Finden“ Such-Widget: Portal zu einer Million Apps

Zürich – Das chinesische Technologie-Unternehmen Huawei hat die Verfügbarkeit des Such-Widgets „Find Apps“ angekündigt, das auf der neuesten HUAWEI P40 Serie vorinstalliert ist und über die AppGallery heruntergeladen werden kann. Das neue Such-Tool biete Huawei-Benutzern ein offenes Portal zu einer Million Apps und die Möglichkeit, direkt vom Startbildschirm ihres Geräts aus einfach nach News, Bildern und mehr zu suchen, heisst es in einer Mitteilung.

Walter Ji, Präsident der Consumer Business Group von Huawei für die westeuropäische Region, wird mit den Worten zitiert: „Wir bei Huawei haben uns verpflichtet, unseren Nutzern neue und innovative Technologien zur Verfügung zu stellen. Mit dem Such-Widget „Apps Finden“, das von der Petal Search Engine betrieben wird, haben die Nutzer von Huawei jetzt eine weitere Möglichkeit, die von ihnen benötigten Apps einfach zu finden und auf ihr Gerät herunterzuladen.“

Portal zu Millionen von Apps

Für Huawei-Benutzer ist es jetzt noch einfacher geworden, Apps auf ihre HMS-Geräte zu bringen:

Phone Clone – Eine einfache Möglichkeit, Apps, Kontakte, Daten, Dateien und Fotos mit wenigen Handgriffen von Ihrem alten Smartphone auf Ihr neues Smartphone zu übertragen. AppGallery – der offizielle App-Store von Huawei mit mehr als 420 Millionen monatlich aktiven Nutzern (MAU, davon 300‘000 Nutzer in der Schweiz) und einer ständig wachsenden Liste von Apps. Die AppGallery verfügt über eine 4-Stufen Sicherheitsfunktion, um sicherzustellen, dass die angebotenen Anwendungen sicher heruntergeladen und verwendet werden können. Neu: Das Such-Widget „Find Apps“ / „Apps Finden“ (DE) / „Trouver des Applications“ (FR) – der neue und bequeme Weg, womit Huawei-Nutzer neben AppGallery und Phone Clone Apps finden und auf ihre HMS-Geräte herunterladen können – Schnell und einfach direkt vom Startbildschirm aus.

Eine neue Sucherfahrung

Basierend auf der Petal-Suchmaschine bietet das Such-Widget „Apps Finden“ eine alternative Sucherfahrung, die Informationen lokalisiert und zusammenfasst und für jeden Benutzer die genauesten und relevantesten Ergebnisse liefert. Dies ermöglicht Huawei-Nutzern, ihr Smartphone-Erlebnis vollständig zu personalisieren.

Neben Nachrichten, Bildern und weiteren Inhalten aus dem Web listet das Such-Tool auch Apps aus verschiedenen Quellen auf – immer unter Angabe der jeweiligen Herkunft. Die AppGallery ist zudem vollständig in das Widget integriert, und alle bereits in der AppGallery verfügbaren Apps erscheinen bei jeder Suche im neuen Tool an oberster Stelle. Der AppGallery werden weiterhin jede Woche Hunderte von neuen Apps hinzugefügt.

Das Such-Widget „Apps Finden“ sei in Zusammenarbeit mit führenden globalen und europäischen Suchmaschinenherstellern, darunter Qwant, entwickelt worden und vereine die besten hardwarebasierten Sicherheitstechnologien mit den beispiellosen Datenschutzstandards der führenden „Privacy-by-Design“-Suchmaschinen, heisst es weiter. Damit könnten die höchsten Standards für Datenschutz und Sicherheit für Huawei-Nutzer gewährleistet werden.

Wie man zum „Apps Finden“ Widget kommt

Das neue Suchwerkzeug wird auf der neuesten Huawei P40-Flaggschiff-Serie vorinstalliert sein, einschliesslich P40 Pro+, P40 Pro, P40 und P40 lite.Für bestehende Huawei-Nutzer steht das Widget jetzt in der AppGallery zum Download zur Verfügung und kann unter dem Namen „Petal Search – Find Apps“ gefunden werden. Nutzer können das Widget dann für einen schnellen und bequemen Zugriff ihrem Homescreen hinzufügen.

Das Such-Widget „Apps Finden“ unterstützt derzeit mehr als 40 Sprachen und ist in 45 Ländern und Regionen verfügbar. Für die Zukunft ist eine breitere Einführung in noch mehr Ländern geplant.

Weitere Informationen