Huawei bei seiner Enterprise Roadshow 2025 in Zürich und Lausanne szenariobasierte Lösungen in den Mittelpunkt

Zürich – Von KI-fähigem Speicher bis zu intelligenten Campus-Netzwerken: Huawei stellt anwendungsorientierte Lösungen als zentrales Thema für die digitale und intelligente Transformation von Branchen in Europa in den Vordergrund.

Huawei hat auf seiner jährlichen Europe Enterprise Roadshow Stopp in Zürich und Lausanne gemacht. Bei der Initiative reist ein erweiterbarer LKW mit den neuesten branchenzentrierten IKT-Technologien durch Europa, um mit Kunden, Partnern und C-Level-Führungskräften in Kontakt zu treten.

Der Roadshow-Truck besucht total 29 Städte in 17 europäischen Ländern und überbringt die Botschaft „Accelerate Industrial Digital Intelligence» (Beschleunigung der industriellen digitalen Intelligenz) überbringen. Er dient als mobiler Ausstellungsraum, in dem die neuesten Lösungen von Huawei in den Bereichen Datenkommunikation, Datenspeicherung und optische Netzwerke präsentiert werden. In diesem Jahr wird sich das Mobile Technology Center auch gezielt auf adaptive Lösungen konzentrieren, die für spezifische Anwendungsfälle entwickelt wurden, um die europäische Industrie bei ihrem Weg zur digitalen Transformation zu unterstützen.

Das Hauptziel der Roadshow besteht darin, europäische Unternehmen und den öffentlichen Sektor dabei zu unterstützen, ihren digitalen Wandel zu beschleunigen und digitale Intelligenz zu nutzen. Letztes Jahr zog die Roadshow mehr als 7.000 Besucher an.

„Mit der European Enterprise Roadshow 2025 unterstreichen wir unser Engagement für den digitalen und intelligenten Wandel in Europa», erklärt Willi Song, Vorsitzender von Huawei European Enterprise Business. „In diesem Jahr legen wir einen besonderen Schwerpunkt auf branchenspezifische Szenarien und die Stärkung unseres Partner-Ökosystems. So können wir unseren Kunden und Partnern noch gezielter aufzeigen, wie unsere Lösungen ihre individuellen Herausforderungen adressieren und den Wandel vorantreiben.»

Yang Wang Director Enterprise Business Group bei Huawei Technologies Switzerland, zeigt sich zufrieden mit der Roadshow: «Mit dem Digitaltruck zeigen wir ‹hands-on›, mit welchen technologischen Spitzenleistungen wir die digitale Transformation unserer Kunden in den verschiedensten Branchen vorantreiben können. Diese Tour ist eine einzigartige Gelegenheit, Kunden und Partner zu treffen, sie über die neuesten Trends zu informieren und vor allem ein kollaboratives Ökosystem zu fördern, mit dem wir gemeinsam die Wettbewerbskraft Schweizer Unternehmen und damit der Schweiz generell voranbringen.»

Digitale Intelligenz nimmt in Europa einen immer grösseren Stellenwert ein

Europa steht durch das Zusammenspiel von künstlicher Intelligenz, rasch wachsenden Datenmengen, schnelleren Netzen und Hochleistungsrechenleistung vor einem tiefgreifenden Wandel. Dies wiederum wirkt sich auf die digitale Transformation in allen Wirtschaftssektoren aus und verspricht eine nachhaltige Verbesserung für Gesellschaft, Industrie und Umwelt. Die Unternehmens-Roadshow zeigt praktische Lösungen auf, wie dies erreicht werden kann.

In der öffentlichen Verwaltung beginnen öffentliche Ämter, personalisierte Bürgerdienste anzubieten, während sich Smart Cities zu intelligenten Lebensräumen entwickeln. Das Gesundheitswesen setzt IoT-Technologien ein, um die Patientenversorgung zu verbessern, und die akademische Forschung profitiert von leistungsstarken KI-Speicherlösungen. Bildungseinrichtungen gehen zur vollständigen Digitalisierung über, während der Einzelhandel neue, kundenorientierte Konzepte umsetzt.

„Die Technologie ist ausgereift, die Werkzeuge stehen bereit – jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um die digitale und intelligente Transformation in Europa zu beschleunigen und ihre Vorteile voll auszuschöpfen», fügt Song hinzu.

Speicher, Campusnetzwerke und optische Systeme: Branchenspezifische Lösungen im Fokus

Die Huawei Enterprise Roadshow 2025 präsentiert ein breites Spektrum an innovativen IKT-Lösungen für verschiedene Branchen. Huawei präsentiert seine „Future-Proof Data Storage»-Technologie, mit der Unternehmen den Wert exponentiell wachsender Daten im KI-Zeitalter nutzen können. Für moderne Campus-Umgebungen bietet das „Xinghe Intelligent Campus»-System eine ganzheitliche, KI-gestützte Infrastruktur mit den einzigartigen Wi-Fi 7-Technologien von Huawei, wie z. B. intelligente Antennen und intelligente Zeitplanung, Gewährleistung von VIP-Erlebnissen, Wi-Fi Shield oder KI-gestützte Energieeinsparung. Die „All-Optical Network»-Lösung verspricht ultraschnelle, zuverlässige Konnektivität für verschiedene Anwendungsszenarien. Im Bildungssektor präsentiert Huawei sein „Research Data Management»-System, das Forschungseinrichtungen bei der effizienten Verwaltung grosser Datenmengen unterstützt, sowie die „Education Campus Network»-Lösung für eine vollständig digitalisierte Lernumgebung. Für den öffentlichen Sektor wird die „Smart City»-Plattform eingeführt, um öffentliche Verwaltungen dabei zu unterstützen, schnell eine flächendeckende Netzabdeckung zu fördern, Bürgerdienste zu verbessern und die digitale Kluft zu überbrücken. Im Gesundheitswesen präsentiert Huawei die „HIS&PACS A-A-Unified Storage»-Lösung für die nahtlose Integration von Krankenhausinformations-, Bildarchivierungs- und Kommunikationsspeichersystemen. Neben anderen Produkten wird Huawei seine „Multi-Branch Retail Solution» für Einzelhändler und den „Managed Wi-Fi Service for MSPs» sowie die „FTTO Solution for Hotels» vorstellen, um eine Glasfaser-Netzwerkinfrastruktur für das Gastgewerbe und andere Branchen bereitzustellen.

„Unsere branchenspezifischen Anpassungen von Speicher-, Netzwerk- und optischen Lösungen ermöglichen es Unternehmen, eine optimale Leistung entsprechend ihren individuellen Anforderungen zu erzielen», so Song. „Auf diese Weise können wir viele Branchen und Unternehmen dabei unterstützen, den Wandel in Europa zu beschleunigen und die Einführung digitaler Intelligenz zu fördern.»

HUAWEI eKit und erweitertes Partner-Ökosystem

Neu bei der Roadshow 2025 ist HUAWEI eKit, die Submarke für das Distributionsgeschäft im SMB-Bereich. Die in über 100 Ländern aktive Plattform bietet Partnern umfassende Lösungen für Transaktionen, Betrieb und Marketing. Das Ziel von HUAWEI eKit besteht darin, die Implementierung durch die Bereitstellung von Lösungen zu vereinfachen, die einfach zu verwalten und zu installieren sind und eine End-to-End-Einfachheit für kleine und mittlere Unternehmen gewährleisten.

Darüber hinaus bietet Huawei seinen Partnern umfassende Servicepakete an. Auf der höchsten Serviceebene ermöglicht Huawei die Lieferung von Ersatzteilen innerhalb von vier Stunden. Beim Kundensupport bietet Huawei Hotline-Support in 18 Sprachen für 33 Länder und schnelle Reaktionszeiten innerhalb von fünf Minuten.

Die Roadshow ermöglicht wertvolle Vernetzung und Zusammenarbeit vor Ort

An jeder Station der Roadshow wird der Truck zu einem begehbaren Ausstellungsstand mit insgesamt 15 Stationen. Von einzelnen Produktbereichen bis hin zu Branchenanwendungen und flexiblen Multilösungen und -dienstleistungen bietet jede Station tiefe und detaillierte Einblicke. An jeder Station stehen Huawei-Experten bereit, um Lösungen vorzustellen und Fragen zu beantworten. Darüber hinaus bietet der Roadshow-Truck eine Bühne für lokale Veranstaltungen in den einzelnen Ländern, wie Podiumsdiskussionen, Präsentationen von Anwendungsszenarien, Erfahrungsaustausch mit Kunden, Produktschulungen, Networking, Fragerunden oder Preisverleihungen.

Die Huawei Enterprise Roadshow 2025 findet von März bis September statt und macht unter anderem in wichtigen Städten in Frankreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, der Türkei und Polen Halt. (Huawei/mc/ps)

Weitere Informationen finden Sie unter https://e.huawei.com/eu/events/2025/eu/roadshow-2025/huawei-enterprise-roadshow-2025.