Degroof Petercam implementiert SAAS-Lösung von Avaloq als neues Kernbankensystem

Zürich – Degroof Petercam und Avaloq haben eine Vereinbarung zur Implementierung der «Software as a Service (SaaS)»-Lösung von Avaloq als neues Kernbankensystem von Degroof Petercam unterzeichnet. Die neue Lösung wird die IT-Plattform von Degroof Petercam transformieren und die Bank besser für Wachstum und neue Chancen positionieren.

Im Rahmen ihrer Geschäftsstrategie und ihres digitalen Transformationsprogramms hat die belgische Banque Degroof Petercam nach einem wettbewerbsintensiven Ausschreibungsverfahren den Auftrag an Avaloq vergeben und sich aus mehreren Gründen für die preisgekrönte SaaS-Lösung des Schweizer Anbieters entschieden. Entscheidende Faktoren waren die Funktionalität, die Geschwindigkeit und die Flexibilität. Ausserdem haben die langfristigen, skalierbaren Kostenvorteile sowie eine signifikante Reduzierung der Komplexität der Legacy-Infrastruktur und die integrierte Einhaltung regulatorischer Vorschriften den Ausschlag gegeben. Hochsichere cloudbasierte SaaS-Plattformen ermöglichen es Instituten wie Degroof Petercam, ihre Ressourcen auf Chancen für das Ertragswachstum – wie Produktinnovation, neue Geschäftsmodelle und Channel Development – zu konzentrieren. Mit diesem jüngsten Neukunden festigt Avaloq seine Führungsposition im Bereich Software und Technologie für die Vermögensverwaltung.

Als führender Anbieter von SaaS für Vermögensverwalter und Privatbanken verzeichnet Avaloq eine starke Nachfrage nach solchen flexiblen, effizienten Lösungen, da Finanzinstitute zunehmend tiefgreifende Digitalisierungsprojekte durchführen, um im digitalen Zeitalter wettbewerbsfähig zu sein. Mit dieser Akquise setzt Avaloq seine globale Expansion fort und bietet seinen Kunden einen bedeutenden Mehrwert, denn die digitale Transformation, flexible Geschäftsmodelle und die verstärkte Automatisierung werden die Zukunft der Vermögensverwaltungsbranche prägen.

Uwe Krakau, Regional Manager EMEA bei Avaloq: «Wir freuen uns sehr, die Banque Degroof Petercam als Kunden begrüssen zu dürfen. Dass ein Institut dieses Kalibers, mit dieser Marktpräsenz und dieser Tradition sich für Avaloq entscheidet, unterstreicht einmal mehr die Stärke und Wettbewerbsfähigkeit unseres SaaS-Angebots und die zentrale Rolle, die Avaloq und unsere Produkte in der digitalen Evolution der Vermögensverwaltungsbranche spielen. Besonders freut uns, dass wir einen so renommierten Neukunden gewinnen konnten in einer Zeit tiefer Marktumwälzungen durch die Pandemie. Dies zeigt unserer Meinung nach die vielen Vorteile eines cloudbasierten Serviceangebots auf.»

Bruno Colmant, CEO von Degroof Petercam: «Die SaaS-Lösung von Avaloq bringt für uns Vorteile in Bezug auf Produktivität, Kundenorientierung, Risikovermeidung sowie technische und geschäftliche Flexibilität. Sie wird dazu beitragen, unser Produkt- und Digitalangebot zu verbessern und unser Geschäftsmodell weiter zu unterstützen. Die Digitalisierung des Finanzdienstleistungssektors schreitet immer weiter voran. Institute wie das unsere müssen sich anpassen und weiterhin flexibel und offen für neue Möglichkeiten bleiben, wenn sie ihre Führungsposition behaupten wollen.» (Avaloq/mc)

Degroof Petercam