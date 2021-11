Der globale Robotikmarkt

München – Während die Segmente Automobil und Luft- und Raumfahrt den Robotikmarkt dominieren, wird für Lateinamerika, den Nahen Osten und Afrika in den nächsten fünf Jahren ein enormes Wachstum erwartet. Viele Hersteller haben sich auf die Entwicklung von kollaborativen Robotern konzentriert, die industrielle Aufgaben in Zusammenarbeit mit dem Menschen ausführen.



Diese Maschinen sind mit fortschrittlichen Sensoren ausgestattet, die menschliche Berührungen erkennen. Das Wachstum dieser Branche wird voraussichtlich durch den steigenden Bedarf an maßgeschneiderten Maschinen begünstigt. Folglich gibt es eine ständig wachsende Nachfrage nach maßgeschneiderten Maschinen.

Während die Branche in den letzten Jahren einen allmählichen Aufschwung erlebt hat, gibt es eine Reihe wichtiger Akteure auf dem Markt. Die größten Unternehmen sind Qihan Technology, Kawasaki und VGo Communications. Die Unternehmen wollen ihr Produktportfolio in den kommenden Jahren erweitern und mit diesen Branchenriesen konkurrieren. Zu diesen Unternehmen gehören Amy Robotik, Universal Robots, SuperDroid Robots und Double Robotics. Zu den weiteren namhaften Unternehmen der Branche gehören Mantaro Networks und ABB.

Ein umkämpfter Markt

Der Robotikmarkt ist zwar hart umkämpft, aber für Investoren äußerst profitabel. Ein großes Hindernis für das Wachstum der Branche sind die hohen Investitionsausgaben. Für kleine und mittlere Unternehmen ist es schwierig, hohe Mittel zu parken, was den Markt nicht wettbewerbsfähig macht. Allerdings treiben die Einführung von Industrie 4.0 und zunehmende Sicherheitsbedenken die Nachfrage nach Automatisierung und Robotik an. Diese Faktoren werden die Akzeptanz der Robotik in verschiedenen Branchen erhöhen und den Markt ankurbeln.

Weltweit ist China der größte Robotermarkt. Auf die Vereinigten Staaten und Europa entfallen 30 % des Marktes. Japan, Südkorea und Deutschland sind weitere wichtige Märkte. Auf die fünf größten Länder entfallen mehr als 70 % des weltweiten Robotikmarktes. Die Vereinigten Staaten und Deutschland sind die anderen Schlüsselregionen. Es wird erwartet, dass die Vereinigten Staaten das schnellste Wachstum verzeichnen werden, gefolgt von Nordamerika. Auch in der Automobil- und Elektronikindustrie wird in den nächsten fünf Jahren mit einem starken Wachstum gerechnet.

Unternehmen: Die die Robotikbranche dominieren

Es wird erwartet, dass das Aufkommen von Start-ups das Wachstum der Robotikbranche vorantreiben wird. Ein erfolgreiches Robotikunternehmen würde die besten Funktionen zum niedrigsten Preis anbieten. Auch im Gesundheitssektor wird der Markt von großen Unternehmen dominiert werden. Zwar wird erwartet, dass große Unternehmen die Robotikbranche dominieren werden, aber es gibt noch Platz für kleine und mittlere Unternehmen. Diese Unternehmen werden sich darauf konzentrieren, die Effizienz und Produktivität ihrer Abläufe zu steigern. Langfristig werden diese Start-ups zu den dominierenden Akteuren auf dem Robotikmarkt werden.

Zylindrische Roboter werden häufig in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eingesetzt. Sie sind in der Lage, sich wiederholende Tätigkeiten wie Pick-and-Place auszuführen. Außerdem sind sie zuverlässiger als Roboter der CB-Serie. Die Cobots der e-Serie sind für anspruchsvolle Aufgaben konzipiert, die eine hohe Nutzlast erfordern. Die e-Serie besteht aus 4 Mitgliedern, wobei die e-Serie das neueste Mitglied ist. Die e-Serie führt Aufgaben in rauen Umgebungen aus.

Der Markt für kollaborative Roboter wird derzeit von ABB und Northrop Gover beherrscht. Diese Anbieter sind zwar schon seit langem auf dem Markt, stehen aber immer noch im Wettbewerb miteinander. Das Wachstum dieser Unternehmen ist größtenteils auf die hohen Investitionen in diese Technologie zurückzuführen. Die Nachfrage nach kollaborierenden Robotern nimmt stetig zu, da immer mehr Unternehmen die Vorteile dieser Maschinen erkennen. Dieser Wettbewerb führt zu höherer Produktivität und Rentabilität für diese beiden Unternehmen.

Der Robotermarkt hat sich angepasst

Die Region mit dem am schnellsten wachsenden Markt ist der asiatisch-pazifische Raum, wobei China, Indien und Japan die führenden Märkte in dieser Region sind. Dies ist weitgehend auf die steigende Nachfrage nach Industrierobotern in der verarbeitenden Industrie der Region zurückzuführen. Außerdem hat die wachsende Zahl kleiner und mittlerer Unternehmen zu einer starken Nachfrage nach Industrierobotern in dieser Region geführt. Darüber hinaus hat die schnell wachsende Wirtschaft in China und Indien ein perfektes Umfeld für das Wachstum dieses Sektors geschaffen.

Früher wurde der Markt für Industrieroboter von einigen wenigen großen Unternehmen beherrscht. Doch nun sind die Bedürfnisse der Arbeitskräfte gestiegen, und der Robotermarkt hat sich an diese neuen Anforderungen angepasst. Die meisten Branchen sind auf kleine und kollaborative Roboter umgestiegen, um die Flexibilität ihrer Produktionsprozesse zu erhöhen. Darüber hinaus wird die Entwicklung von intelligenten Robotersystemen durch die Konvergenz von IT und OT beschleunigt. Außerdem werden diese Roboter immer flexibler und effizienter. (UR/mc/hfu)