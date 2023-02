Die OBT Datendrehscheibe – Digitalisierung ohne Datenformat-Wirrwarr

Als unverzichtbare Schaltstelle in der Digitalisierung deckt die OBT Datendrehscheibe einen «zentralen Nebenschauplatz» ab: die nahtlose Datenkommunikation zwischen unterschiedlichen Anwendungen, Geräten und Systemen. Der Artikel zeigt auf, welche Vorteile das «Übersetzungstool» für den Arbeitsalltag hat.

Kommt ein Kunde zu OBT und bestellt eine Datendrehscheibe… – ein recht unwahrscheinliches Szenario. Realistischer ist folgende Szene: Ein Kunde kommt zu OBT und möchte die Digitalisierung seines Unternehmens vorantreiben. Dies mit vielfältigen Applikationen, die untereinander vernetzt werden sollen, damit alle zuständigen Mitarbeitenden auf bereitgestellte Daten zugreifen können.

Im Gespräch zeigt sich schnell: Ein Problem, das dabei beachtet werden muss, ist die Interoperabilität zwischen unterschiedlichen Programmen und Systemen. Dafür braucht es eine einfache, effiziente Lösung – eine Applikation, die diese Zusammenarbeit erst möglich macht. Und das könnte die OBT Datendrehscheibe sein.

Vielfalt braucht Ver­ein­heit­li­chung

Je höher der Digitalisierungsgrad in einem Unternehmen, desto anspruchsvoller ist es, die verschiedenen Daten, Datenstrukturen und -formate für alle Anwendungen nutzbar zu machen. Da sind einerseits die ganzen Office-Programme, dazu kommen ERP- und CRM-Systeme, die durch Lösungen wie beispielsweise Abacus abgedeckt werden, und in vielen Fällen stehen auch noch branchenspezifische Fachapplikationen im Einsatz, die ebenfalls fähig sein sollten, Daten mit anderen Programmen und Systemen auszutauschen.

Durch die Zunahme ortsunabhängiger Arbeit stellen sich bei der Datenkommunikation zusätzliche Herausforderungen: Diese muss auch über Mobilgeräte funktionieren – über Tablets, Handys und Laptops mit unterschiedlichen Betriebssystemen und Herstellerphilosophien. Damit wächst die Gefahr, dass es innerhalb des Unternehmensnetzwerks zu einem babylonischen Sprachgewirr kommt, das die verschiedenen Anwendungen in ihrer Kommunikationsfähigkeit überfordert. Gerade die wichtigen Stamm- und Bewegungsdaten, die im Basissystem gepflegt und administriert werden, sollten in allen Anwendungen zur Verfügung stehen – und das immer in der aktuellsten Version und in einem lesbaren Format.

Da­ten­dreh­scheibe als zen­trale Über­set­zerin

Werden Daten ausgetauscht, ist es wichtig, dass sie im Zielsystem bzw. in der Zielapplikation fehlerlos ankommen. Hier tritt die Datendrehscheibe von OBT in Aktion, eine Webapplikation, über die der Austausch automatisch reibungslos funktioniert. Sie liest die Daten im Format des Quellsystems und konvertiert sie in die «Sprache» des Zielsystems. Gleichzeitig organisiert sie die Daten, damit alle immer die neueste Version zur Verfügung haben, und vermerkt alle Transaktionen in einer Datenbank, um die Nachvollziehbarkeit sicherzustellen. Auf Wunsch verschickt die Datendrehscheibe pro Schnittstelle periodisch eine E-Mail, in der alle Transaktionen der letzten Periode aufgeführt sind.

Der Prozess des Datenaustauschs kann automatisch, aber auch manuell oder per Zeitsteuerung aktiviert werden. Für die manuelle Steuerung steht ein übersichtlich gestaltetes Cockpit zur Verfügung.

OBT System als Re­fe­renz­modell

Damit sämtliche Daten in allen gängigen Formaten importiert und exportiert werden können, verfügt die OBT Datendrehscheibe über die nötigen Konnektoren. Einfache Texte empfängt und sendet sie beispielsweise im ASCII-Format, Tabellen und Listen als CSV-Datei und Daten aus den verschiedensten Applikationen als universell verständliche XML-Dokumente. Datenbanken tauschen sich über ODBC-Schnittstellen aus, und für Webservices kommen Netzwerkprotokolle wie SOAP oder REST in XML- beziehungsweise JSON-Formaten zum Einsatz. Für den Austausch von grossen Dateien kann die OBT Datendrehscheibe auch mit komprimierten Formaten (ZIP/RAR) umgehen.

Damit wird die Datendrehscheibe zu einer unverzichtbaren Komponente des Unternehmensnetzwerks. Nur wenn sich alle Programme und Systeme untereinander verstehen, funktioniert die Datenkommunikation geräte- und programmübergreifend – und kann so zum zentralen Faktor der Effizienzsteigerung werden.

Fazit

Um mit der Digitalisierung eine echte Effizienzsteigerung zu realisieren, braucht es eine Anwendung, die beim Austausch zwischen verschiedenen Programmen und Systemen unterschiedlichste Informationen und Dokumente in Formate übersetzt, die vom Zielsystem bzw. vom Zielprogramm gelesen und dargestellt werden können. Die standardisierte OBT Datendrehscheibe besitzt Schnittstellen für den Versand und den Empfang aller gängigen Datenformate. Diese Schnittstellen funktionieren automatisch, können aber auch manuell ausgelöst werden. Da Konnektoren in diversen Formaten existieren, sind die Kosten transparent – und vor allem auch tragbar. Zudem wird die Updatefähigkeit für neuere Softwareversionen laufend sichergestellt. (OBT/mc)