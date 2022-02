Die Pax Versicherung bietet ihren Kunden das SwissID-Login an

Glattbrugg – Die in Basel domizilierte Lebensversicherung Pax bietet für ihr Kundenportal ab sofort das Login mit SwissID an. Nebst der Pax Versicherung setzen auch bereits die Versicherungsgesellschaften Axa, CSS, Mobiliar und Swiss Life auf das kundenfreundliche und sichere Login mit SwissID.

Pax bietet in ihrem Kundenportal ab sofort das Login mit SwissID an. Bestehende Kundinnen und Kunden von Pax können ihr Kundenkonto ganz einfach mit der SwissID verknüpfen und auf eine Vielzahl von digitalen Services rund um ihre Versicherungen zugreifen. Dazu gehören zum Beispiel das Abrufen ihrer Policen, die Vornahme von Adressänderungen oder der Zugriff auf Steuerbescheinigungen. Kundinnen und Kunden von Pax, die heute noch über keine SwissID verfügen, können ihr persönliches SwissID-Konto ganz einfach kostenlos unter swissid.ch anlegen. Die SwissID ermöglicht damit nicht nur den Zugang zum Pax Kundenportal, sondern zu weiteren über 200 Onlinedienst-Anwendungen aus dem öffentlich- und privatrechtlichen Bereich.

Volker Schmidt, Geschäftsleitungsmitglied und verantwortlich für Operations & IT bei Pax: «Für die SwissID haben wir uns entschieden, weil wir nebst einem einfachen und sicheren Login auch hohe Anforderungen an eindeutig verifizierte digitale Identitäten stellen. Unsere Kundinnen und Kunden können den Online-Verifizierungsprozess unkompliziert mittels SwissID App über ihr Mobiltelefon durchführen. Wir haben so die Gewissheit, dass die Person hinter dem Online-Profil auch jene ist, die tatsächlich auf die persönlichen Versicherungsunterlagen zugreifen darf.»

Markus Venetz, Chief Commercial Officer CCO, SwissSign Group: «Wir freuen uns sehr, dass wir die SwissID bei einem weiteren namhaften Versicherungsunternehmen wie Pax im Einsatz haben. Das SwissID-Login wird von immer mehr Onlinediensten eingesetzt und etabliert sich damit erfolgreich zum branchenübergreifendem Login-Standard. Den über 2 Millionen SwissID-Nutzern bieten wir somit laufend neue Anwendungsmöglichkeiten. Dazu zählen nebst dem einfachen und sicheren Login auch der Signaturservice SwissID Sign, mit welchem Dokumente qualifiziert und damit digital rechtsgültig unterschrieben werden können.» (SwissSign Group/mc/ps)