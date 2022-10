SwissSign setzt auf moderne PKI-Lösung für das Zertifikatsmanagement

Glattbrugg / Lausanne – SwissSign, der Schweizer Trust Service Provider, lancierte im Oktober 2022 eine neue State-of-the-Art Managed PKI Lösung basierend auf den modernsten technologischen Standards. Die Ausstellung von digitalen Zertifikaten zur Absicherung der IT-Infrastruktur von Unternehmen gestaltet sich damit noch einfacher und komfortabler. Als Technologie-Partner setzt SwissSign auf die Schweizer Firma libC mit ihrer Lösung SwissPKI.

SwissSign lancierte im Oktober 2022 seine neue Managed PKI Lösung, welche die Ausstellung von digitalen Zertifikaten noch einfacher und komfortabler macht. Die neue hoch-performante, skalierbare und sichere Infrastruktur löst die bisherige Umgebung ab und ermöglicht neu auch die Verwendung zusätzlicher Schnittstellen für die automatisierte Zertifikatsausstellung. So z.B. eine Rest-API basierend auf Open API V3 oder das ACME-Protokoll. Kunden profitieren zudem von einem übersichtlichen Dashboard und haben den Zertifikats-Lifecycle so jederzeit im Griff. Wichtig war für SwissSign mit libC einen Technologiepartner gefunden zu haben, der eine Swiss-Made-Lösung ermöglicht und eine langfristige Weiterentwicklung der Plattform gemeinsam mit SwissSign sicherstellt. SwissSign, als Schweizer Trust Service Provider seit über 20 Jahren führend im Bereich Vertrauensdienste, erfüllt wie schon mit der bisherigen Lösung die Anforderungen des CA/B-Forums, die Regulierungsstelle für öffentlich vertrauenswürdige Zertifikate.

Deshalb sollten Unternehmen auf eine PKI-Lösung setzen:

Sicherstellung der Privatsphäre und des Schutzes von Kundendaten

Erhöhen des Vertrauens von Kunden in die Webanwendung von Unternehmen

Schutz vor Phishing und Man-in-the-Middle-Angriffen

Bessere Sichtbarkeit im Google Ranking

libC agiert als Technologiepartner

Die PKI-Software von libC Technologies, anerkannter Technologie-Provider im Bereich IT Security, ist eine moderne Lösung, welche die nötige Flexibilität im Bereich Software-Architektur mitbringt und die Kundenbedürfnisse und Prozesse von SwissSign optimal berücksichtigt und integriert hat.

Jürg Graf, CEO SwissSign: «Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kunden mit unserer neuen PKI-Lösung eine moderne Umgebung in der gewohnten SwissSign-Qualität zur Verfügung stellen können. Das Thema IT-Sicherheit ist ein zentrales Thema für alle Unternehmen und die Zertifikatsverwaltung spielt dabei eine immer wichtigere Rolle.»

Marcel Suter, Inhaber libC Technologies, Director Solutions: «Technologie meets business – beschreibt die Partnerschaft mit SwissSign treffend. Wir sind stolz mit unserem Partner SwissSign, die in der Schweiz entwickelte PKI-Lösung einem breiten Publikum anbieten zu können.

Damit ist die Absicherung von Identitäten und Geschäftsprozessen gewährleistet und der Weg für die digitale Zukunft frei.» (SwissSign/mc/ps)

PKI einfach erklärt

PKI steht für Public-Key-Infrastructure. Eine PKI ermöglicht einen sicheren und vertraulichen Datenaustausch in einem öffentlichen Netzwerk wie dem Internet. Das Verfahren beruht auf einem öffentlichen Schlüssel (Public Key) und einem privaten Schlüssel (Private Key). Bevor also eine Verbindung in einem öffentlichen Netzwerk zu Stande kommt, z.B. zwischen einem Webshop und einem Webshop-Besucher, prüft die PKI die Identität («das Zertifikat») des Webshops. Sobald diese Prüfung erfolgreich abgeschlossen ist, wird eine verschlüsselte Verbindung hergestellt. Eine verschlüsselte Verbindung (HTTPS) wird durch ein Schloss im Browser angezeigt.