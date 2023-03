Anantha Ayer wird per 1. September 2023 neuer CEO von SwissSign

Glattbrugg – Wechsel an der Spitze von SwissSign: Per 1. September 2023 übernimmt Anantha Ayer die Position des CEO der SwissSign AG. Er tritt damit die Nachfolge von Jürg Graf an, der in den Ruhestand geht. Jürg Graf wird der SwissSign im Verwaltungsrat mit seinem Knowhow weiterhin zur Verfügung stehen.

Anantha Ayer wird per 1. September 2023 neuer CEO der SwissSign AG. Im Verlaufe seiner Karriere hat Anantha Ayer in der Schweiz sowie im Ausland im Banking- und Technologiebereich umfassende Auf- und Ausbau-Projekte von Unternehmen verantwortet und weitreichende Strategie- und Führungsverantwortung gesammelt. Zuletzt hatte Anantha Ayer Führungspositionen innerhalb der Avaloq Gruppe in Asien-Pazifik inne (als General Manager & Head Avaloq Australia und zuvor als CEO Avaloq Sourcing Asia Pacific), wo er das Geschäft in Australien und Singapur erfolgreich auf- und ausbaute. Davor war er bei der Deutschen Bank u.a. für den Betrieb und die Transformation des Geschäftsbereichs Assets & Wealth Management verantwortlich. Anantha Ayer hat einen Master des Indian Statistical Institute in Kalkutta und einen MBA der Rotterdam School of Management an der Erasmus Universität. Derzeit absolviert er ausserdem ein Masterprogramm in Blockchain Technologies am eZigurat Global Institute of Technology (Spanien).

«Aufgrund seiner sehr breiten Kenntnisse und Erfahrungen im Technologie- und Digitalisierungsbereich ist Anantha Ayer die ideale Nachfolge. Es war uns sehr wichtig, die Nachfolgeregelung schon frühzeitig anzugehen. Ich bin überzeugt, dass wir so einen reibungslosen Übergang sicherstellen können und die strategische Ausrichtung von SwissSign weiter stärken können», sagt Tecla Solari, Verwaltungsratspräsidentin der SwissSign AG sowie Leiterin Trusted Interaction Services bei Post Kommunikations-Services.

Unter der Führung von Jürg Graf ist es gelungen, die SwissSign in der Schweiz sowie im europäischen Markt als relevante Vertrauensanbieterin zu positionieren. Im Bereich Zertifikatsmanagement wurde mit einer neuen Managed-PKI-Plattform eine hochmoderne Lösung in Betrieb genommen, die den Kunden das Zertifikatsmanagement massiv erleichtert. Im Gebiet der Identitätslösungen konnte SwissSign als schweizweit erstes Unternehmen die Online-Identifikation zur Leistung von elektronischen Signaturen in Betrieb nehmen. Auch das Signaturgeschäft wurde erfolgreich ausgebaut: Nebst einer Web- und Integrationslösung für KMU und Grossunternehmen bietet SwissSign seit 2022 auch eine On-Premise-Lösung für hochregulierte Branchen an. SwissSign positioniert sich damit als einer der wenigen Schweizer Trust Service Provider, der von Zertifikaten, über Identitäten bis hin zu Signaturen alle Lösungen aus einer Hand anbieten kann. Das zeigen auch die Nutzerzahlen: Bereits 3,5 Millionen Kundinnen und Kunden vertrauen auf SwissID als sichere und zukunftsfähige Login-Lösung.

Anantha Ayer, designierter CEO SwissSign AG: «Ich freue mich sehr auf meine neue Rolle als CEO der SwissSign AG und Teil eines grossartigen und talentierten Teams zu sein. Die Vertrauensdienste von SwissSign gehören zu den relevanten Pfeilern im Bereich IT-Sicherheit und ermöglichen es, Geschäftsprozesse wie Identitäts- oder Signaturdienstleistungen sicher abzubilden. Es ist mein Ziel, diesen zukunftsträchtigen Markt im Sinne der Kunden und des Unternehmens weiter auszugestalten.»

Tecla Solari, VR-Präsidentin SwissSign AG: «Die Post treibt mit ihren vertrauenswürdigen Lösungen die digitale Vernetzung einfach und sicher voran. Als Tochterfirma der Schweizerischen Post ist es SwissSign gelungen, sich als Datensicherheitsspezialistin des Konzerns erfolgreich zu positionieren. Jürg Graf übergibt seinem Nachfolger ein Unternehmen, das bestens gerüstet ist für die Zukunft. Wir danken ihm ausserordentlich und freuen uns sehr, dass er uns mit seinem Knowhow als Verwaltungsrat der SwissSign AG erhalten bleibt. Für seinen wohlverdienten Ruhestand wünschen wir ihm nur das Beste.» (SwissSign/mc/ps)