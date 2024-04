Die Swiss FinTech Awards verkünden die zehn besten Fintech Startups der Schweiz

Zürich – Eine 20-köpfige Jury bestehend aus Verantwortungsträgern und Meinungsführern der Schweizer Fintech-Branche hat über 60 Bewerbungen (von total über 100 Einsendungen) von Fintech-Startups evaluiert und die fünf vielversprechendsten Unternehmen in den Kategorien «Early Stage Startup of the Year» und «Growth Stage Startup of the Year» ermittelt.

Die Top 10 Startups der Swiss FinTech Awards 2024 sind:

Early Stage Top 5 (alphabetische Reihenfolge)

Growth Stage Top 5 (alphabetische Reihenfolge)

Erleichterte Zugänge und Effizienzsteigerungen mittels künstlicher Intelligenz und Blockchain

Die Vielfalt der Anwendungsfälle dieser Startups zeugt von einer vitalen und reifen Schweizer Fintech-Landschaft.

Die zehn nominierten Jungunternehmen decken ein breites Spektrum an innovativen Geschäftsmodellen und Dienstleistungen ab. Einige fokussieren darauf, Privat- oder Geschäftskunden neue oder verbesserte Anlagemöglichkeiten zu bieten. Andere wiederum erhöhen mit Hilfe von Technologien wie KI oder Blockchain die Effizienz von Finanzdienstleistern. Auch neue Cyber-Versicherungen oder Werkzeuge für die Nachhaltigkeitsberichterstattung sind in den Top 10 der Swiss FinTech Awards vertreten.

Die Top 5 in der Kategorie “Early Stage Startup of the Year”

CLIMADA Technologies hat sich zum Ziel gesetzt, Finanzdienstleistern eine transparente und regulatorisch konforme Berichterstattung in Sachen Klimawandel mit einem hohen Automatisierungsgrad anzubieten.



hat sich zum Ziel gesetzt, Finanzdienstleistern eine transparente und regulatorisch konforme Berichterstattung in Sachen Klimawandel mit einem hohen Automatisierungsgrad anzubieten. Cyberion ist ein Insurtech-Startup, das sich auf die Versicherung gegen CyberBedrohungen spezialisiert hat, indem es Schwachstellenprüfungen, Versicherungslösungen und Schulungen anbietet.



ist ein Insurtech-Startup, das sich auf die Versicherung gegen CyberBedrohungen spezialisiert hat, indem es Schwachstellenprüfungen, Versicherungslösungen und Schulungen anbietet. Evorest will den Prozess der Eröffnung und Schliessung von Mietkautionen digitalisieren und die bisher unproduktiven hinterlegten Beträge, welche allein in der Schweiz einen Wert von rund 15 Milliarden Franken erreichen, investierbar machen.



will den Prozess der Eröffnung und Schliessung von Mietkautionen digitalisieren und die bisher unproduktiven hinterlegten Beträge, welche allein in der Schweiz einen Wert von rund 15 Milliarden Franken erreichen, investierbar machen. Kaspar& will das Investieren für die breite Masse zur neuen Normalität machen, indem sie den Zugang zu professionellen Anlagestrategien niederschwellig und nutzerfreundlich ausgestalten.



will das Investieren für die breite Masse zur neuen Normalität machen, indem sie den Zugang zu professionellen Anlagestrategien niederschwellig und nutzerfreundlich ausgestalten. Neur.on AI nimmt sich des Problems an, dass Finanzinstitutionen eine beachtliche Menge an Rechtsdokumenten bearbeiten und übersetzen müssen. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz kann Neur.on AI rechtliche Dokumente kostengünstig und präzise übersetzen.

Die Top 5 Startups in der Wachstumsphase

ARF ist eine globale Plattform für Transaktionsdienstleistungen, die Finanzinstituten skalierbare Liquidität für grenzüberschreitende Abwicklungen bietet.



ist eine globale Plattform für Transaktionsdienstleistungen, die Finanzinstituten skalierbare Liquidität für grenzüberschreitende Abwicklungen bietet. Divizend automatisiert und vereinfacht den Prozess der Rückforderung ausländischer Quellensteuern für Investoren und andere Dividendenempfänger.



automatisiert und vereinfacht den Prozess der Rückforderung ausländischer Quellensteuern für Investoren und andere Dividendenempfänger. GenTwo erweitert das Anlageuniversum durch «Assetization» – angetrieben durch Technologie und Innovationen in der Verbriefung und Tokenisierung.



erweitert das Anlageuniversum durch «Assetization» – angetrieben durch Technologie und Innovationen in der Verbriefung und Tokenisierung. Payrexx ist ein Zahlungsdienstleister, der eine breite Palette von sowohl lokalen als auch globalen Zahlungsmethoden integriert, um den Online-Handel für alle Arten von Unternehmen zu erleichtern.



ist ein Zahlungsdienstleister, der eine breite Palette von sowohl lokalen als auch globalen Zahlungsmethoden integriert, um den Online-Handel für alle Arten von Unternehmen zu erleichtern. WeCan ist eine Blockchain basierte Lösung für Datenmanagement und sichere Kommunikation sowohl intern unter Mitarbeitenden wie auch nach aussen mit Kunden.

Die wichtigste Auszeichnung am FinTech-Standort Schweiz

Seit ihrer Einführung im Jahr 2016 haben sich die Swiss FinTech Awards zur wichtigsten Auszeichnung in der Fintech-Branche entwickelt und prämieren seither jährlich herausragende Innovatoren, Start-ups und prägende Akteure innerhalb des Schweizer Fintech-Ökosystems.

Zu den bisherigen Preisträgern gehören Unternehmen wie Yokoy oder Crypto Finance sowie bedeutende Impulsgeber der Schweizer Fintech-Landschaft wie Tenity, SICTIC oder alt Bundesrat Ueli Maurer.

Die Swiss FinTech Awards sind eine breit abgestützte Initiative, die durch die

Zusammenarbeit von Banken, Versicherungen, Investoren, Acceleratoren, Verbände, Medien und Hochschulen ermöglicht wird. Dies mit dem Ziel, den Fintech-Standort Schweiz zu stärken.

Die Gewinner der Awards 2024 werden an der Swiss FinTech Awards Night am 11. Juni in Zürich bekannt gegeben. (Swiss FinTech Awards/mc/ps)