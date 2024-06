Die Valiant Bank AG mit modernen Workplace-Services von Inventx

Chur – Die Inventx AG, Digitalisierungs- und IT-Partnerin führender Schweizer Banken und Versicherungen, hat Valiant in einen modernen, integrierten Workplace-Service überführt. Die neuen digitalen Arbeitsplätze sind nicht nur einfach, flexibel und sicher, sondern erfüllen auch alle spezifischen Anforderungen einer Bank. Mit der Einführung der «Digital Workplace Services» kommen neue Arbeitsmethoden zum Tragen, um moderne Collaboration Services für die Steigerung der Effizienz, Wertschöpfung und Zufriedenheit der Mitarbeitenden und Kunden nutzen zu können.

Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin, die mit ihren rund 85 Geschäftsstellen in 15 Schweizer Kantonen höchsten Wert darauflegt, das Bankgeschäft für Privatkundinnen und -kunden sowie KMU so einfach wie möglich zu machen. Dafür sind moderne digitale Arbeitsplätze unerlässlich, die den Bankmitarbeitenden den Arbeitsalltag erleichtern, ihre Zusammenarbeit fördern und Prozesse vereinfachen.

Valiant hat sich daher für die «Digital Workplace Services» von Inventx entschieden. Inventx hat für Valiant insgesamt 2’000 Endgeräte – stationär und mobil – in die ix.Cloud und auf Microsoft 365 migriert und betreibt nun sämtliche Workplace Services der Bank integriert in einem hybriden Multi-Cloud Environment als Managed Service.

Neben Microsoft 365, das die Zusammenarbeit in Microsoft Teams und das Dokumentenmanagement deutlich vereinfacht sowie die User Experience spürbar verbessert, hat Valiant unter anderem auch eine Call-Center-Lösung mit Abbildung bankspezifischer Anforderungen wie etwa Compliance-gerechtem Voice-Recording im Einsatz. Für höchste Sicherheit der digitalen Arbeitsplätze im Büro wie auch im Home-Office sorgen Cyber Security Services aus dem Inventx Cyber Resilience Center. Durch spezifische Härtungs- und Sicherheitsmassnahmen wird ein Zero-Trust-Ansatz der Endgeräte ermöglicht. Datenschutz und Compliance sind durch die Kombination der skalierbaren Public-Cloud-Ressourcen mit der Inventx-eigenen hochsicheren ix.Cloud gewährleistet, die eine Datenhaltung in der Schweiz garantiert.

Inventx ist es bei der erfolgreichen Migration gelungen, die neuen Workplaces an allen Standorten so einzuführen, dass die Mitarbeitenden in ihren täglichen Arbeitsabläufen kaum beeinträchtigt wurden. Für die Akzeptanz der neuen Lösung bei den Anwenderinnen und Anwendern war es von höchster Wichtigkeit für die Inventx, die Mitarbeitenden von Valiant zu schulen und sie vertieft mit den neuen Arbeitsmethoden vertraut zu machen, welche die digitalen Tools ermöglichen. Damit geht eine gesteigerte Wertschöpfung in der Bank insgesamt und eine höhere Zufriedenheit jedes einzelnen Mitarbeitenden in seinem Arbeitsumfeld einher.

Der ambitionierte Neuaufbau der kompletten Workplace-Infrastruktur wurde basierend auf einer herausragenden Partnerschaft zwischen Valiant und Inventx innerhalb von nur 15 Monaten umgesetzt. Dank der engen Zusammenarbeit und dem hohen Engagement aller Beteiligten gelang die Migration auf die neue Plattform reibungslos. Das sehr positive Feedback der Mitarbeitenden zu Migration und Qualität der neuen Services bestätigt den Erfolg des Projekts und unterstreicht die Bedeutung einer fortschrittlichen und effizienten Arbeitsumgebung.

Michael Eisenrauch, Leiter Operations und IT sowie Mitglied der Geschäftsleitung von Valiant, freut sich über die neue Workplace-Lösung: «Mit Inventx haben wir eine Partnerin gefunden, die genau weiss, wie eine Finanzdienstleisterin funktioniert. Die Einführung der neuen Workplaces erleichtert nicht nur den Mitarbeitenden den Arbeitsalltag. Es können auch Prozesse optimiert werden, wovon auch unsere Kundschaft profitiert. Die Gesamtinfrastruktur funktioniert reibungslos. Mit Inventx haben wir eine verlässliche Partnerin gefunden, die bestens auf unsere Bedürfnisse eingegangen ist.»

Pascal Keller, CEO der Inventx AG, fügt an: «Zwischen Valiant und der Inventx ist eine starke Partnerschaft gewachsen. Valiant steht für Einfachheit im Bankgeschäft – und wir sorgen dafür, dass diese Einfachheit sich in den täglichen Arbeitsprozessen widerspiegelt. Die Mitarbeitenden sollen am Arbeitsplatz einfach ihren Laptop aufklappen und losarbeiten können, so dass sie sich auf ihre Kundinnen und Kunden konzentrieren können.» (Inventx/mc)