Die Vor- und Nachteile eines VPNs

London – Grundsätzlich gibt es sehr viele Vorteile und Gründe, ein VPN zu verwenden und wenige Nachteile. Ein VPN (Virtual Private Network) ist dazu da, Ihre online Sicherheit und Ihren Datenschutz erheblich zu erhöhen und Ihre online Aktivitäten zu verbergen.

Die Vorteile der Funktionen eines VPNs werden im folgenden Abschnitt besprochen. Am Ende werden die wenigen Nachteile eines VPNs erwähnt und erklärt wie diese umgangen oder minimiert werden können. Ausführliche Beschreibungen, Bewertungen und Vergleiche von VPNs und den jeweiligen Anbietern, stehen auf VPNpro zur Verfügung. Auch mit jeglichen Problemen, Tipps und Tricks mit VPNs kann Ihnen dort geholfen werden.

Vorteile eines VPNs

Allgemein

Im Allgemeinen ist ein VPN dazu da, Sie vor jeglichen online Bedrohungen zu schützen. Dies können beispielsweise Hacker*innen sein, die versuchen, Ihre Daten zu stehlen, Ihr Gerät mit Malware zu infizieren, oder Ihr Netzwerk gezielt stören. Doch auch Ihr ISP (Internetdienstanbieter), obwohl Sie dies vielleicht nicht erwarten, kann Ihre Bandbreite absichtlich drosseln und so Ihre Verbindung verlangsamen. Ein VPN verhindert alle diese Angriffe auf Ihr Netzwerk und Ihre Daten, indem die IP-Adresse verborgen wird. Ein VPN verfügt nämlich über zahlreiche Server auf der ganzen Welt, was ermöglicht, Ihre IP-Adresse ganz einfach mit einer solchen VPN IP-Adresse zu ersetzen. So können weder Hacker*innen, noch Ihr ISP Sie online stören, und Sie bleiben durch und durch unsichtbar und anonym. Dies ermöglicht Ihnen auch, risikofrei Torrenting zu betreiben, das heißt, Sie können Torrent-Dateien herunterladen und somit Zugriff auf viele Downloads kriegen, ohne dass Sie (Ihre IP-Adresse) dabei entdeckt werden.

Streaming

Streaming-Fans werden begeistert sein von einem VPN. Das zuvor erwähnte globale Servernetzwerk, das normalerweise von VPNs angeboten wird, bietet Zugang zu unzähligen zusätzlichen Inhalten auf Ihren Streaming-Plattformen. Diese Plattformen bieten aus urheberrechtlichen Gründen gewisse Inhalte für bestimmte Länder an und andere Inhalte nicht. Die unverfügbaren Inhalte sind geographisch eingeschränkt und mit sogenannten Geoblockierungen versehen, sodass nur Nutzer*innen aus bestimmten Regionen darauf zugreifen können. Mit einem VPN können Sie diese Geoblocks mit Leichtigkeit umgehen und auf Inhalte der ganzen Welt genießen. Sie können beispielsweise die US-Netflix-Bibliothek oder TV-Tokyo durchstöbern, obwohl sie sich in Europa befinden. Dazu müssen Sie sich nur mit einem passenden VPN-Server der entsprechenden Region verbinden, und schon kann es losgehen!

Gaming

Auf für Gamer*innen ist ein VPN von Vorteil. Beispielsweise kann ein VPN Ihre Ping-Werte, d.h. die Dauer der Verbindung von Ihrem Server zum Game Server reduzieren. Dafür brauchen Sie nur herauszufinden, wo sich der Game Server Ihres Spiels befindet, und sich dann mit einem VPN-Server in der Nähe des Game Servers zu verbinden. Dies verbessert die Verbindung von Server zu Game Server stark und reduziert so Ihre Ping-Werte und verbessert das Spielerlebnis. Zusätzlich ermöglicht das globale Servernetzwerk auch, Ihren Standort zu wechseln und so zahlreiche neue Game-Lobbys auf der ganzen Welt zu entdecken. Verbinden Sie sich einfach mit einem VPN-Server an einem beliebigen Standort, und spielen sie gegen Gamer*innen die am selben Standort spielen.

Nachteile eines VPNs

Da ein VPN sehr viele Zusatzfunktionen ausführt und Geräte durch und durch schützt, kann dies zu Verzögerungen oder einer Verlangsamung Ihres Geräts führen. Machen Sie sich jedoch nicht allzu viele Sorgen. Wenn Sie nämlich ein VPN für sich wählen, das nur die modernsten Technologien wie zum Beispiel das «next-gen» WireGuard Tunneling-Protokoll verwendet, werden Sie von dieser Verzögerung nichts bemerken. Achten Sie außerdem auf die besten Verschlüsselungen, wie beispielsweise die AES-256-Verschlüsselung, wenn Sie Ihr VPN auswählen.

Ein weiterer Nachteil eines VPNs ist, dass es nicht kostenlos ist. Es gibt zwar verschiedene kostenlose VPNs, dennoch sind diese Optionen nicht empfehlenswert. Denn auch kostenlose VPN müssen irgendwie auf ihre Kosten kommen, und das geschieht meist durch den Verkauf der Daten der Kunden*Kundinnen. Manchmal wird auch Werbung oder sogar Malware in das Gerät eingeschleust. Wenn Ihnen der Datenschutz und die Sicherheit also wichtig ist, wird ein kostenpflichtiges VPN stark empfohlen. Doch das heißt nicht, dass Sie dafür ein Vermögen ausgeben müssen. Viele VPNs sind unter $5/Monat erhältlich und viele können dank unbegrenzter Verbindungen sogar unter Freunden und Bekannten geteilt werden.

Fazit

Die Verwendung eines VPN bringt also sehr viele Vorteile – einen erhöhten Schutz ihrer Daten und Ihrer Sicherheit online – die einfache Umgehung von geographischen Einschränkungen, sogenannten Geoblockierungen, die Zugang zu unzähligen zusätzlichen Inhalten auf jeglichen Websites und Plattformen ermöglicht – Torrenting stellt kein Risiko mehr dar und kann frei betrieben werden – Gamer haben die Möglichkeit neue Game-Lobbys zu entdecken und so neue Herausforderungen zu meistern, während Ihr Spielerlebnis mit einem VPN verbessert wird. Dennoch kann ein VPN Ihr Gerät und Ihre Verbindung verlangsamen – kein Wunder bei so vielen Funktionen. Dies können Sie verhindern, indem Sie ein VPN mit den modernsten Protokollen und Systemen wählen. Falls Sie bei der Auswahl eines VPNs Hilfe brauchen, finden Sie auf VPNpro die beste Unterstützung. Leider kostet ein VPN auch Geld. Dennoch sind sehr preiswerte VPNs verfügbar, und die meisten VPNs können dank unlimitierter Verbindungen unter Vielen geteilt werden. Es lohnt sich also oft, sich ein VPN zuzulegen.