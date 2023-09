Digital Economy Award 2023: Die Finalistinnen und Finalisten stehen fest

Aus einer grossen Fülle von Eingaben haben die Jurys die Finalistinnen und Finalisten ausgewählt. Insgesamt sind 15 Organisationen und 14 Einzelpersonen in den verschiedenen Kategorien im Rennen um einen Digital Economy Award. Darunter stehen 10 Persönlichkeiten für „The Pascal“ für ein Public-Voting zur Auswahl. Einzig die Finalistinnen und Finalisten für die Auszeichnung ICT Education Excellence werden erst Ende Oktober bekanntgegeben. Fazit: Im digitalen Sektor bietet die Schweizer Wirtschaft hohe Qualität und Vielfalt und trägt dem Aspekt der Nachhaltigkeit Sorge.

Mit der Verkündigung der Finalistinnen und Finalisten im Rahmen des Digital Festivals steht nun die Mehrheit der Einzelpersonen, Firmen und Institutionen fest, die an der Verleihung des Digital Economy Awards am 16. November im Hallenstadion die Chance auf einen Award haben. Die verschiedenen, prominent besetzten Jurys konnten aus einer Vielzahl von Eingaben auswählen und die Jury-Mitglieder waren von der Innovationskraft der vorgestellten Projekte, der digitalen Reife der Unternehmen und den Kompetenzen der Persönlichkeiten beeindruckt. Christian Hunziker, Geschäftsführer bei swissICT und zuständig für den Jury-Prozess beim Digital Economy Award, ergänzt: „Neben der Qualität der Eingaben wurde auch der Aspekt der digitalen Nachhaltigkeit, ein neues Kriterium dieses Jahr, sehr positiv beurteilt.“

Folgende Finalistinnen und Finalisten stehen in den verschiedenen Kategorien fest:

Digital Innovation of the Year

Tigen Pharma SA mit Elca Informatique SA

Panter AG mit Genossenschaft ZFV-Unternehmungen

Well Gesundheit AG

Abrantix AG

YAROWA AG

Digital Excellence Commercial

aliunid AG

FELFEL mit Apps with love AG

Kantonsspital Baden (KSB) AG mit Siemens Healthineers International AG

Tigen Pharma SA mit Elca Informatique SA

Digital Excellence Governance & NPO

Finanzmarktaufsicht Liechtenstein FMA

IT Kanton Aargau

Bundesamt für Rüstung (armasuisse)

Next Global Hot Thing

ANYbotics AG

Nomoko AG

Veezoo AG

NextGen Hero

Jessica Farda, Universität St.Gallen

Maria Näf, Fachhochschule OST

Lucas Renfer, Berner Fachhochschule BFH

Tim Meier, Universität Luzern

The Pascal

Gerhard Andrey, Nationalrat / Liip

David Gugelmann, Exeon Analytics

Claudio Hintermann, Abacus

Roman Hüssy, Abuse.ch

Annina Indermühle und Beat Habegger, inklus.io

Barbara Jasch, Berufsbildung Zürich

Yannic Kilcher, OpenAssistant

Angela Müller, Algorithmwatch

Tobias Schär, Wir lernen weiter

Stéphane Schwab, Kanton Fribourg

Das Public-Voting für “The Pascal” findet unter folgenden Links statt:

https://thepascal.reviu.io/vote

Die Finalistinnen und Finalisten der neu geschaffenen Kategorie ICT Education Excellence stehen Ende Oktober fest und die Sieger:innen werden ebenfalls im Rahmen des Gala-Abends im Hallenstadion am 16. November bekanntgegeben.

Ausführliche Informationen zu den Finalistinnen und Finalisten, ihren Projekten und den Jury-Begründungen finden sich unter folgendem www.digitaleconomyaward.ch

Die Partnerschaft mit Zoom erlaubt einen exklusiven Rückblick auf die Jurytage vom 7. und 8. September. Die meisten Kandidatinnen und Kandidaten wurden rund um den Pitch vor der Jury interviewt, hier können die Eindrücke nachgeschaut werden:

Donnerstag, 07.09.2023

Freitag, 08.09.2023

Für den festlichen Gala-Abend am 16. November 2023 können bereits Tickets gekauft und Tische reserviert werden.

Tischreservationen: digitaleconomyaward.ch/de/DEA-Tisch-2023

Einzeltickets: digitaleconomyaward.ch/de/Angebot-fuer-Einzelticket-zustellen-2023

Zum Digital Economy Award

Der Digital Economy Award wird vom ICT-Fachverband swissICT veranstaltet.

Er entstand 2018 durch einen Zusammenschluss des Swiss ICT Award und des Swiss Digital Transformation Award. Die nächste Verleihung findet am 16. November 2023 im Hallenstadion in Zürich statt.