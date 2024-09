Digital Economy Award 2024: 24 Finalistinnen und Finalisten fiebern dem Galaabend entgegen

Zürich – Der Digital Economy Award 2024 freut sich, am 14. November im Hallenstadion Zürich 24 Finalistinnen und Finalisten begrüssen zu dürfen. Die Vielfalt der vertretenen Branchen zeigt, dass die gesamte Schweizer Digitalwirtschaft hervorragend repräsentiert ist.

Nach einer intensiven Phase steuert der Digital Economy Award auf einen weiteren Höhepunkt zu. Am gestrigen Abend wurden im Landesmuseum Zürich die Finalistinnen und Finalisten für den Galaabend bekannt gegeben.

Der Weg dorthin war für alle Beteiligten eine spannende Aufgabe und ein zugleich intensives Erlebnis. Am Donnerstag und Freitag der Vorwoche nahmen die Bewerberinnen und Bewerber der Shortliste an den Jurytagen in Zürich teil. Hier mussten sie vorbereiten, präsentieren und überzeugen. Die Jurorinnen und Juroren prüften die vorgestellten Projekte kritisch, stellten Fragen und berieten sich im Anschluss, um die Finalistinnen und Finalisten auszuwählen – Sie hatten die Qual der Wahl bei so viel geballter digitaler Qualität.

Auffallend in diesem Jahr ist die ausgewogene Verteilung der Finalistinnen und Finalisten über verschiedene Branchen hinweg. Von der öffentlichen Verwaltung, über die Versicherungs- und Gesundheitsbranche bis hin zu Plattformanbieter und Akteuren im KI- und Robotik-Markt sind alle relevanten Bereiche vertreten, die in der Schweiz mit ICT-Dienstleistungen in Berührung kommen. «Und», so sind sich Award-Geschäftsführerin Carol Lechner und swissICT-Geschäftsführer Christian Hunziker einig, «die Qualität der Finalisten ist wieder von höchster Güte. Wir freuen uns auf einen spannenden Galaabend!»

Wer live dabei sein möchte, um die Finalistinnen und Finalisten beim Kopf-an-Kopf-Rennen um den Sieg zu begleiten, kann jetzt Tickets oder einen Tisch reservieren.

Bis zum 8. November läuft zudem nun das Public Voting für die Finalistinnen und Finalisten des «The Pascal». Das Voting ist auf der Awardhomepage zugänglich.

Die Bewerberinnen und Bewerber sowie das Organisationsteam des Awards freuen sich auf eine spannungsgeladene und mitreissende Finalnacht, wenn es wieder heisst: «And the Winner is…»

Die Finalistinnen und Finalisten der jeweiligen Award-Kategorien am 14. November:

Kategorie NextGen Hero

• Alessandro Plantera, SUPSI

• David Cleres, EPFL

• Selina Pfyffer, ZHAW

• Yu Sun, Universität St. Gallen (HSG)

Kategorie Next Global Hot Thing – in AI

• b-rayZ

• Cradle

• DeepJudge

• LatticeFlow AG

Kategorie Digital Innovation of the Year

• Migros-Gruppe

• Schweiz Tourismus

• SV Group AG

Digital Excellence NPO & GOV

• Post Sanela Health AG

• Stiftung Battenberg

• Strassenverkehrsamt Kanton Aargau

• SUVA

Digital Excellence Commercial

• ALSO Schweiz AG

• Robonnement

• RoX Health GmbH

The Pascal

• David Cleres

• Fredy Künzler

• Jürgen Schmidhuber

• Nadja Perroulaz

• Paul Meyrat

• Thilo Stadelmann