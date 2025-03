Digital Economy Award 2025: Bewerbungs- und Nominierungsphase gestartet

Zürich – Die Bewerbungsphase für den Digital Economy Award 2025 ist eröffnet. Unternehmen, Organisationen und digitale Vorreiter:innen können sich bis zum 16. Mai 2025 für die begehrten Auszeichnungen bewerben. Die feierliche Preisverleihung findet am Galaabend vom 13. November 2025 im Hallenstadion Zürich statt.

Neu können auch Drittpersonen innovative Projekte, Produkte oder digitale Gamechanger nominieren und ins Rennen um den Digital Economy Award schicken.

Das Wichtigste in Kürze:

Bewerbungsfrist: 16. Mai 2025 via www.digitaleconomyaward.ch

16. Mai 2025 via www.digitaleconomyaward.ch Award-Night: 13. November 2025, Hallenstadion Zürich

13. November 2025, Hallenstadion Zürich Fünf Award-Kategorien: Digital Excellence (Anmeldung in der jeweiligen Subkategorie «Commercial» und «NPO & Government») ICT Education & Training (Anmeldung auf Webseite) Next Global Hot Thing (Scouting-Verfahren) NextGen Hero (Öffentliche Nomination und Live-Voting am Galaabend) The Pascal (Publikumspreis via Inside IT-Publikumsnomination & -voting)

Neu: Nominierungsformular für Drittpersonen

Eine Bühne für digitale Spitzenleistungen

Der Digital Economy Award zeichnet Unternehmen, Projekte und Persönlichkeiten aus, die mit innovativen digitalen Lösungen die Zukunft gestalten. Als unabhängige Plattform bringt der Award jährlich bis zu 1’000 Entscheidungsträger:innen aus der Schweizer Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammen. Die Preisverleihung bietet eine exklusive Gelegenheit, sich mit führenden Akteurinnen der digitalen Wirtschaft zu vernetzen. Carol Lechner, Geschäftsführerin des Digital Economy Award, freut sich besonders, «dass Bundesrat Albert Rösti und Bundeskanzler Viktor Rossi ihre Teilnahme zugesagt haben. Der Award ist eine einzigartige Plattform für Vernetzung, Austausch und Inspiration – ein Pflichttermin für alle, die die digitale Schweiz mitgestalten wollen.»

Strenger Auswahlprozess durch hochkarätige Jury

Die Jury des Digital Economy Award setzt sich aus führenden Köpfen der Schweizer Digitalwirtschaft zusammen. Die Bewertung der Sieger erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren, das eine genaue Prüfung der Bewerbungsunterlagen und im August Pitches der Bewerberinnen an den Jurytagen umfasst. Die Experten bringen ihr Wissen aus verschiedenen Branchen ein und garantieren eine fundierte Evaluation der Bewerbungen, die ins Finale einziehen und an der Award-Night im Spotlight stehen. Christian Hunziker, Juryverantwortlicher von swissICT, betont: «Unsere Jury steht Jahr für Jahr vor einer schwierigen Entscheidung – das ist ein gutes Zeichen! Wir freuen uns auch in diesem Jahr auf innovative Bewerbungen aus allen Regionen der Schweiz.»

Erfahrene Jury mit breitem Fachwissen

Die Zusammensetzung der Jury spiegelt die Vielfalt der Schweizer Digitalwirtschaft wider. Die Vorsitzenden der jeweiligen Kategorien bringen langjährige Erfahrung in ihren Fachgebieten mit und sorgen dafür, dass innovative Ansätze und herausragende Leistungen erkannt und gewürdigt werden:

Marcus Dauck (Head Mediatech & Services Ringier) – ICT Education & Training

Anke Bridge Haux (CEO LGT Bank Switzerland) – Digital Excellence NPO & Government

Bramwell Kaltenrieder (Professor für Digital Business & Innovation BFH) – Digital Excellence Commercial

Claudia Lienert (Head of Community Management SWITCH) – NextGen Hero

Maria Anselmi (Head of Startups & Next-Generation Innovators Division Innosuisse) – Next Global Hot Thing

Katharina Jochum (Chefredaktorin Inside IT) – The Pascal