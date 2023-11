Digital Economy Award: Know-how trifft Motivation

Zürich – Am Donnerstag fand im Zürcher Hallenstadion der Digital Economy Award statt. Zehn Gewinnerinnen und Gewinner in sechs Kategorien wurden ausgezeichnet.

Der diesjährige Event brachte zehn Gewinnerinnen und Gewinner in sechs verschiedenen Award-Kategorien hervor. Zu den Gewinnerinnen gehören sowohl Firmen und Organisationen als auch Einzelpersonen aus der ganzen Schweiz. Folgende Sieger wurden bei Firmen und Organisationen ausgezeichnet:

Tigen Pharma SA mit Elca Informatique SA in der Kategorie «Digital Innovation of the Year» für die Etablierung einer neuen Datenversorgungskette vom Patienten bis zum Hersteller von Krebsheilmitteln, um mittels einem digitalen Zwilling personalisierte Lösungen für Patientinnen und Patienten zu entwickeln.

Das Kantonsspital Baden AG mit Siemens Healthineers International AG in der Kategorie «Digital Excellence Commercial» – Das KSB spielt nach Einschätzung der Jury dank der erarbeiteten digitalen Kompetenzen national und international «ganz vorne mit».

Die IT Kanton Aargau sicherte sich in der Kategorie «Digital Excellence Governance & NPO» einen Award, gerade weil dort digitale Transformation als Kulturinitiative gelebt und speziell auch junge Talente in die Entwicklung und Umsetzung einbezogen werden.

Von der ANYbotics AG stammt das Siegerprojekt in der Kategorie «Next Global Hot Thing» mit der Skalierung der hauseigenen Roboterflotte im grossen Stil bei ihrem umfassenden globalen Kundenportfolio.

Die Digio AG sicherte sich in der Kategorie «ICT Education Excellence» den ersten Platz für eine umfassende und über den Arbeitsplatz hinausgehende Förderung junger Talente – Lehrlinge sind nicht einfach in der Firma, sie sind Teil davon und wachsen im Unternehmen zu einem Teil einer gesunden und innovativen Wirtschaft heran.

Bei den Einzelpersonen wurde Claudio Hintermann für sein langfristiges Wirken in und mit der von ihm gegründeten Software-Unternehmung Abacus mit «The Pascal» ausgezeichnet.

In der Kategorie «NextGen Hero» wurden Jessica Farda und Lucas Renfer nach einem 90-Sekunden-Livepitch ihrer Projekte auf der Awardbühne im Zürcher Hallenstadion vom Saalpublikum als Gewinner auserkoren.

Ein Award – für die ganze Schweizer Wirtschaft

Der Digital Economy Award hat einen weitreichenden Hintergrund: Die Digitalisierung und digitale Transformation ist weiterhin voll im Gange. Die Schweiz ist in verschiedenen Bereichen Weltspitze, belegt in Innovationsrankings regelmässig Spitzenplätze. Doch wo stehen wir bei der Digitalisierung? Wer sind sie wirklich, die Helden, kreativen Architekten und Leaders in der Schweizer Wirtschaft? Welche Unternehmen und Organisationen sind bei der Digitalisierung Spitzenreiter? Und welche Lehren haben diese Spitzenreiter gezogen, die auch für andere Firmen hilfreich sind?

Mit dem Digital Economy Award ist eine branchenübergreifende und unabhängige Plattform für jene geschaffen worden, welche das Business von morgen erschaffen und dafür sorgen, dass die Schweiz nachhaltig spitze bleibt. Der Award hat sich in den letzten Jahren als Leuchtturm der verschiedenen Digital-Awards der Schweiz – und auch International – etabliert, mit einem wichtigen branchenübergreifenden Aspekt der Vernetzung innerhalb der digital affinen Firmen und Personen. (swissICT/mc)