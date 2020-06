Digital Festival – #DIFE20 vom 17.-20. September 2020

Das Digital Festival 2020 vom 17. bis 20. September 2020 findet statt! Es wird so konzipiert, dass sich maximal 500 Personen gleichzeitig am gleichen Ort aufhalten. Die Teilnehmer begegnen sich real in einem sicheren Rahmen, erleben miteinander inspirierende Momente und pflegen den persönlichen Austausch.

Tickets für das Digital Festival können weiterhin gekauft werden und sind abgesichert. Für den Fall einer Absage oder Verschiebung behalten alle Tickets ihre Gültigkeit bis zur nächsten Durchführung des Digital Festivals. Bei einer Verhinderung am neuen Durchführungsdatum gewähren die Verantstalter in Ausnahmefällen eine Rückerstattung.

Alle Informationen zum Digital Festival 2020