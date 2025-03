Digital Realty eröffnet neues Rechenzentrum FRA18 in Frankfurt am Main

Glattbrugg – Digital Realty, Anbieter von Cloud- und Carrier-neutralen Rechenzentrums-, Colocation- und Interconnection-Lösungen, hat FRA18 eröffnet, Deutschlands erstes Rechenzentrum in einem denkmalgeschützten Gebäude. Es ist das dritte Rechenzentrum innerhalb des Digital Park Fechenheim Campus von Digital Realty in Frankfurt am Main und stellt eine einzigartige Verschmelzung von Innovation, Nachhaltigkeit und architektonischem Erbe dar.

Mit insgesamt 8200 Quadratmetern Colocation-Fläche und 16 MW IT-Kapazität bietet FRA18 Kunden eine leistungsstarke und skalierbare IT-Infrastruktur für anspruchsvolle Anwendungen wie künstliche Intelligenz (KI) und High-Performance Computing (HPC). In Phase 1 geht FRA18 mit 6,4 MW IT-Kapazität online. In den kommenden Monaten folgen in Phase 2 weitere 6,4 MW, in Phase 3 dann weitere 3,2 MW. Dank modernster Technologien ist FRA18 optimal für KI-Workloads ausgelegt. Es unterstützt den Einsatz innovativer Liquid-Cooling-Lösungen, die höchste Performance bei grösstmöglicher Energieeffizienz ermöglichen. Zudem stärkt Digital Realty seine Position als Vorreiter im Bereich Datensicherheit, indem es über die Orchestrierungsplattform ServiceFabric Zugang zum neuartigen Internetprotokoll SCION (Scalability, Control, and Isolation On Next-Generation Networks) bietet. Dieses wird in den kommenden Jahren gerade in Sektoren wie Finance und Pharma eine zentrale Rolle spielen.

«Unser Credo für die Entwicklung des Digital Park Fechenheim ist Innovation auf allen Ebenen», erklärt Volker Ludwig, SVP und Managing Director DACH bei Digital Realty. «Wir übernehmen Verantwortung für unseren einzigartigen Standort, handeln nachhaltig und bieten unseren Kunden gleichzeitig die Technologien, die sie für ihre innovativen Datenlösungen benötigen und die diese noch sicherer machen können.»

Zum Digital Park Fechenheim: Der Digital Park Fechenheim erweitert den Digital Realty Business Campus Frankfurt am Main in den kommenden Jahren um elf weitere state-of-the-art Rechenzentren. Auf dem Gelände im Osten der Konnektivitätsmetropole Frankfurt errichtet Digital Realty einen hochmodernen Campus mit rund 100‘000 Quadratmetern IT-Fläche. Nur einen Kilometer Luftlinie vom Digital Park Ostend in Frankfurt entfernt, führen die Glasfasertrassen mit minimalsten Latenzzeiten direkt auf das neue Areal.

Zur Nutzung des sicheren und skalierbaren Internetprotokolls SCION: Über die Konnektivitätsplattform ServiceFabric bietet Digital Realty Zugang zum neuartigen Internetprotokoll SCION (Scalability, Control, and Isolation On Next-Generation Networks). Dieses verbessert die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Internetkommunikation. Im Gegensatz zu herkömmlichen Internetprotokollen ermöglicht SCION die Datenübertragung über pre-definierte Pfade. So haben Unternehmen die Kontrolle über ihre Datenwege und können sicherstellen, dass sie nicht durch unsichere oder unzuverlässige Netzwerke geleitet werden.

Digital Realty unterstützt weltweit führende Unternehmen und Service-Provider durch die Bereitstellung des gesamten Spektrums an Rechenzentrums-, Colocation- und Interconnection-Lösungen. PlatformDIGITAL, die globale Rechenzentrumsplattform des Unternehmens, bietet Kunden eine verlässliche Grundlage und eine bewährte PDx-Lösungsmethodik (Pervasive Datacenter Architecture) für die Skalierung des digitalen Geschäftes und die effiziente Bewältigung der Herausforderungen des zunehmenden Datenwachstums. Die globale Rechenzentrumspräsenz von Digital Realty umfasst über 300 Rechenzentren in über 50 Metropolen in mehr als 25 Ländern auf sechs Kontinenten.