OBT: Digitale Verwaltung in der Schweiz: Vorteile für Bürger und Verwaltungsmitarbeitende

Digitalisierung ist in der Schweiz längst kein Fremdwort mehr. In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens hat die technologische Entwicklung Einzug gehalten, und auch die öffentliche Verwaltung bleibt davon nicht unberührt. Die digitale Verwaltung bietet zahlreiche Vorteile – sowohl für die Bürger als auch für die Mitarbeitenden der Verwaltung. Doch was genau bedeutet Digitalisierung, und welche Vorteile bringt eine digitalisierte Verwaltung konkret mit sich?

Vorteile für die Bürger

Zeitersparnis und Flexibilität:

Der wohl offensichtlichste Vorteil einer digitalen Verwaltung ist die Möglichkeit, viele Dienstleistungen rund um die Uhr und von überall in Anspruch nehmen zu können. Die Bürger müssen nicht mehr während der Öffnungszeiten persönlich auf dem Amt erscheinen, sondern können viele Anträge und Formulare online einreichen. Dies spart nicht nur Zeit, sondern auch den Weg zur Verwaltung.



Eine digitalisierte Verwaltung ermöglicht es den Bürgern auch, schneller und einfacher an Informationen zu gelangen. Ob es sich um die Abfrage von Baubewilligungen, um Steuerrechnungen oder um die Einsicht in Gemeindebeschlüsse handelt – all diese Informationen können online bereitgestellt werden. Dies fördert die Transparenz und stärkt das Vertrauen in die öffentliche Verwaltung.



Dank weniger Papierformulare und mehr Effizienz in den Verwaltungsabläufen können auch die Kosten für die Bürger gesenkt werden. Langfristig führt dies zu geringeren Verwaltungskosten, was sich positiv auf die öffentlichen Finanzen auswirkt.



Die Digitalisierung erleichtert auch die Bürgerbeteiligung. Über Onlineplattformen können sich Bürger an Umfragen beteiligen, Anregungen einbringen oder an Gemeindeveranstaltungen teilnehmen. Dadurch wird die Demokratie auf lokaler Ebene gestärkt.

Vorteile für die Mitarbeitenden der Verwaltung

Effizienzsteigerung:

Für die Mitarbeitenden in der Verwaltung bedeutet die Digitalisierung eine erhebliche Effizienzsteigerung. Durch den Einsatz von digitalen Prozessen können Arbeitsabläufe automatisiert werden, was zu einer schnelleren Bearbeitung von Anträgen führt. Dies reduziert den administrativen Aufwand und gibt den Verwaltungsmitarbeitenden mehr Zeit für komplexere Aufgaben.



Digitale Systeme minimieren das Risiko menschlicher Fehler. Automatisierte Prozesse wie die elektronische Dateneingabe und -verarbeitung verringern die Wahrscheinlichkeit von Tippfehlern oder Missverständnissen. Dies trägt zu einer höheren Qualität der Verwaltungsarbeit bei.



Die Digitalisierung ermöglicht den Mitarbeitenden, ihre Aufgaben auch remote zu erledigen. Dies führt zu flexibleren Arbeitsmodellen wie Home-Office, was sich positiv auf die Work-Life-Balance auswirken kann.



Digitale Tools erleichtern die Kommunikation und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Abteilungen und Gemeinden. Dokumente können zentral abgelegt und allen Beteiligten zugänglich gemacht werden. Dies führt zu einer verbesserten Koordination und einem effizienteren Austausch von Informationen. (OBT/mc/ps)

Herausforderungen und Ausblick

Trotz all dieser Vorteile stehen Gemeinden und Städte in der Schweiz bei der Umsetzung der digitalen Verwaltung auch vor einigen Herausforderungen. Datenschutz und Datensicherheit müssen gewährleistet sein, um das Vertrauen der Bürger zu erhalten. Zudem ist das Angebot im Moment noch im Aufbau, und es gibt unterschiedliche Lösungen auf Kantons- und Bundesebene sowie verschiedene Portallösungen aus der Privatwirtschaft. Es wird sich zeigen, wie sich die digitale Landschaft im Bereich der Onlineportale in den nächsten Monaten und Jahren noch entwickeln wird.

Dennoch überwiegen die Vorteile einer digitalen Verwaltung klar. Die zunehmende Digitalisierung ist nicht nur ein Schritt in Richtung Effizienz und Bürgernähe, sondern auch ein wichtiger Beitrag zur Zukunftsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung in der Schweiz. Die Digitalisierung bietet die Chance, Verwaltungsprozesse moderner, transparenter und serviceorientierter zu gestalten – eine Entwicklung, die sowohl Bürger als auch Verwaltungsmitarbeitende nur begrüssen können.