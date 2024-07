Digitales Signieren: Signicat gibt Partnerschaft mit Intrum und mesoneer bekannt

Über Signicat

Signicat ist ein führendes, europaweites Unternehmen für digitale Identität, das in den fortschrittlichsten Märkten der Welt eine beispiellose Erfolgsgeschichte hat. Die 2006 gegründete Firma hat sich zum Ziel gesetzt, Technologien für das Vertrauen der Menschen in eine digitale Welt aufzubauen. Die digitalen Identitätsprüfungen umfassen die umfangreichste Suite zur Identitätsüberprüfung und Authentifizierung der Welt, die alle einfach über einen einzigen Integrationspunkt zugänglich sind. Die Plattform unterstützt und orchestriert nahtlos die volle Identitätsreise, von der Gesichtserkennung und dem Onboarding durch das Anmelden und Einwilligungen zu zeitbewährten rechtsverbindlichen Geschäftsvereinbarungen. 2019 wurde Signicat vom führenden europäischen Private-Equity-Investor Nordic Capital übernommen. Heute verfügt Signicat über mehr als 450 Mitarbeiter in 17 europäischen Niederlassungen. signicat.com



Über Intrum

Intrum ist Marktführerin von Digital Onboarding-Lösungen in der Schweiz und spezialisiert auf die Optimierung und Vereinfachung des digitalen Kunden-Onboarding-Prozesses für Unternehmen verschiedener Branchen. Als Pionierin im Bereich der digitalen Transformation konzentriert sich Intrum auf innovative Technologien und Dienstleistungen, die eine schnelle, sichere und benutzerfreundliche Identifikation und Signatur ermöglichen. Durch die Bereitstellung von massgeschneiderter Lösungen wie AutoIdent, VideoIdent und eSign unterstützt Intrum Unternehmen dabei, ihre Onboarding-Prozesse zu digitalisieren, die User Experience zu verbessern und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen zu gewährleisten. Intrum ist zudem weltweit führend im Bereich von Credit Management Services mit Präsenz in 20 Märkten in Europa und bietet Produkte für Inkasso, Bonitätsauskünfte, Credit Information und Digital Onboarding an. Intrum unterstützt Konsumentinnen und Konsumenten sowie Unternehmen darin, schuldenfrei zu werden. Intrum.ch



Über mesoneer

Die Softwareschmiede Mesoneer AG mit Hauptsitz in Wallisellen bei Zürich und zwei Niederlassungen in Ho Chi Min City und Da Nang, hat sich als unverzichtbare Partnerin für Unternehmen etabliert, die nach fortschrittlichen Lösungen für digitales Onboarding suchen. Mit einer Leidenschaft für Innovation und Qualität entwickelt mesoneer massgeschneiderte Software mit dem Ziel, die Effizienz zu steigern, die User Experience zu verbessern und neue Möglichkeiten für digitale Interaktionen zu schaffen. Als Technologiepartnerin von Intrum bei der Entwicklung von SIGN bringt mesoneer ihre Expertise in der Softwareentwicklung und ihr tiefes Verständnis für die Herausforderungen der digitalen Transformation ein. Diese Partnerschaft unterstreicht das gemeinsame Ziel, die Grenzen des Möglichen zu erweitern und Lösungen anzubieten, die nicht nur den aktuellen Bedürfnissen gerecht werden, sondern auch zukunftssicher sind. mesoneer steht für Innovation, Zuverlässigkeit und die Vision, die digitale Welt sicherer, zugänglicher und effizienter zu gestalten. mesoneer.io