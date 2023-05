Philatelie Liechtenstein veröffentlicht NFT-Briefmarke

Schaan – Auf dem Markt für Kunst und Sammlung gibt es eine Weltneuheit: Die NFT-Briefmarke der Philatelie Liechtenstein – auf einzigartige Weise verbindet sie die klassische, physische Briefmarke und Neo-Pop-Art-Kunst mit der NFT-Welt.

Kunden erhalten ein spannendes Paket, das einige Überraschungen bereithält. Die Ausgabe der limitierten Edition erfolgte am 29. März 2023.

Klassik trifft auf Technologie: Die Post Liechtenstein bereichert den NFT-Markt

Die Philatelie Liechtenstein ist eine Marke der Liechtensteinischen Post AG. Unter Sammlern ist sie bekannt für hochwertige Briefmarken und weitere Produkte aus dem Bereich der Philatelie (Briefmarkenkunde). Sein breites Sortiment verkauft der renommierte Anbieter unter anderem über den hauseigenen Online-Shop. Bislang konnte man dort vor allem traditionelle physische Briefmarken, Philatelie-Produkte und Sammlermünzen erwerben.

Kürzlich wurde das 100-jährige Bestehen des Zollvertrags zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweiz gefeiert. Anlässlich des Jubiläums entschied sich die Philatelie Liechtenstein, ihr Portfolio in den digitalen Raum auszudehnen. Das Ergebnis ist die NFT-Briefmarke. Diese vereint dabei Tradition, physische Kunst und digitale Kunst mit innovativer Bildverarbeitungs- und Blockchain-Technologie.

Verzahnung von Tradition und Innovation bedingt eine vielseitige Briefmarke

Kunden, die sich für den Kauf dieser besonderen Jubiläumsmarke entscheiden, erhalten zunächst die physische Briefmarke. Das darauf abgebildete Motiv wurde durch den sogenannten Stahlstich, einer 100 Jahre alten Technik, realisiert. Zu diesem traditionellen Verfahren gesellt sich innovative Technologie, denn jede Briefmarke besitzt einen individuellen, nicht fälschbaren Fingerabdruck. Mithilfe der Philatelie Liechtenstein App, die auf modernster Bildverarbeitungstechnologie basiert, kann die Marke auf Echtheit geprüft werden – Für Sicherheit ist also ausreichend gesorgt.

Hinzu kommt ein weiteres Feature: Jede Briefmarke enthält einen fälschungssicheren QR-Code („SQR-Code“), mit dem sich die digitale Welt hinter der Briefmarke öffnen lässt. Ausserdem erfahren die Benutzer durch das Scannen des QR-Codes, welches der insgesamt vier Sammlerstücke ihrer Briefmarke zugeordnet ist. Jedes dieser Sammlerstücke wurde von Romero Britto kreiert und hat einen unterschiedlichen Seltenheitswert. Weiterhin fungiert die Briefmarke als „Physical Certifier“. Sobald die Echtheit mit einer Smartphone-Kamera verifiziert wurde, können Käufer das digitale Kunstwerk als NFT anfordern, um es im Wallet aufzubewahren oder weiterzuverkaufen. Sowohl die physische Briefmarke als auch der NFT teilen eine identische Seriennummer. Der gemeinsame Ursprung ist sicher in der Ethereum-Blockchain hinterlegt.

Käufer werden virtuelle Mitbesitzer von Romero Britto-Gemälde

Für ihre Jubiläumsbriefmarke konnte die Philatelie Liechtenstein mit Romero Britto einen der weltweit prominentesten Neo-Pop-Art-Künstler als „Art Ambassador“ gewinnen. Der Brasilianer wuchs in armen Verhältnissen auf und war bereits als Kind von Briefmarken begeistert. Heute sind seine Werke international bekannt. Sie verbreiten die fröhliche Botschaft von Hoffnung, Liebe und Glück. Charakteristisch sind insbesondere ihre auffälligen Muster und leuchtenden Farben. Romero Britto hat für die NFT-Briefmarke ein Gemälde kreiert, welches im Liechtensteinischen Landesmuseum physisch ausgestellt ist. Denn der NFT ist nicht nur mit der physischen Briefmarke, sondern auch mit dem originalen physischen Gemälde verbunden, das Romero Britto zum Jubiläum „100 Jahre Zollanschlussvertrag“ geschaffen hat. Dieses Bild wurde digital in 1.500 Stücke zerlegt und mit einem der 1.500 limitierten NFTs verknüpft. Die digitalen NFTs bilden die virtuelle Teilhabe am Gemälde. Wo sich ihr Ausschnitt befindet, können Besitzer jederzeit digital einsehen. Dazu Scannen die Inhaber den QR-Code, der sich vor Ort im Liechtensteinischen Landesmuseum befindet.

Zusammenfassung: Das erhalten Käufer des „Jubiläumspaket“

Anders als im klassischen NFT-Handel erhalten Käufer der „NFT-Kunst-Edition, 100 Jahre Zollvertrag (2023)“ ein Set aus mehreren Produkten. Geliefert wird eine handgefertigte Mappe aus hochwertigen Materialien mit Goldfolienprägung. Folgendes ist in der Jubiläumsbox enthalten:

Briefmarkenblock mit dem Bild als Stahlstich

Echtheitszertifikat für die Briefmarke

nummerierter NFT mit digitalem Originalabbild des Britto-Gemäldes

untrennbare Verbindung zu einem von 1.500 Bildausschnitten des physischen Britto-Gemäldes

eines von vier digitalen Sammlerstücken von Romero Britto (gestaltet zum Thema Freundschaft)

App der Philatelie Liechtenstein zum Abrufen aller Informationen rund um die Briefmarke

4 VIP-Tickets für einen kostenlosen Eintritt im Liechtensteinischen Landesmuseum

Käufer der Jubiläumsbriefmarke profitieren also in mehrerlei Hinsicht. Sie werden nicht nur Besitzer einer klassischen Sammlermarke, sondern auch stolzer Eigentümer eines NFT des Künstlers Romero Britto. Obendrein erwerben sie einen kleinen virtuellen Anteil an seinem physischen Kunstwerk. Diese Kombination aus Vielseitigkeit, Qualität und Wertsteigerungspotenzial macht das Angebot in Summe einzigartig und ist eine Weltneuheit. (Philatelie Liechtenstein/Bettertrust/mc/hfu)