digitalswitzerland: Die Schweiz ist Gastgeberin des Global AI Summit 2027 in Genf

Zürich – Die Schweiz wird 2027 Gastgeberin des nächsten Global AI Summit in Genf sein. Dies gab Bundespräsident Guy Parmelin, heute in Neu-Delhi auf dem AI Impact Summit in Anwesenheit des indischen Premierministers Narendra Modi bekannt. Dieser Entscheid stärkt die Position der Schweiz, im globalen Dialog über KI eine führende Rolle einzunehmen.

Der AI Summit bietet die Gelegenheit, die Schweiz als modernen und erstklassigen Gastgeberstaat für KI hervorzuheben und die Stellung des internationalen Genfs zu stärken. Öffentliche Institutionen und Unternehmen in der Schweiz können sich aktiv am globalen Dialog über KI beteiligen.

Der Weg zum AI Summit 2027 in Genf

digitalswitzerland koordiniert als Dachorganisation für die Digitalisierung in der Schweiz die Massnahmen mit dem Swiss AI Action Plan zwischen Akteuren aus dem öffentlichen Sektor, der Wissenschaft und der Wirtschaft. Dieser Aktionsplan bildet das Fundament für die Schweizer Perspektive am AI Summit und nutzt das nationale Momentum, um die massgebenden Stakeholder zusammenzubringen und konkrete Fortschritte zu erzielen.

Die strategische Initiative, die von Bundesrat Albert Rösti auf dem digitalswitzerland Forum im November 2025 angeregt wurde, soll einen zentralen Beitrag zum AI Summit in Genf leisten. Sie wird wichtige Massnahmen für die Schweiz vorschlagen, um die verantwortungsvolle Einführung von KI in die Gesellschaft und Wirtschaft zu beschleunigen.

Der KI-Aktionsplan wird derzeit in einem kontinuierlichen partizipativen Stakeholder-Prozess ausgearbeitet, der auf einer Reihe von strategischen Veranstaltungen im Laufe des Jahres 2026 aufbaut. Dabei übernimmt digitalswitzerland die zentrale Rolle, diesen Action Plan zu koordinieren sowie den Dialog und spezifische Sessions sowohl im Vorfeld als auch am Global AI Summit selbst zu ermöglichen.

Der Digital Gipfel im Mai sowie das digitalswitzerland Forum im September 2026 dienen als wichtige Veranstaltungen im Vorfeld des Summits, deren Schwerpunkte auf der Umsetzung erster Massnahmen des AI Action Plans beruhen. Er wird als eine der wichtigsten Plattformen dienen, um die gemeinsamen Anstrengungen des Schweizer KI-Ökosystems zu bündeln und aufeinander abzustimmen. Der AI Action Plan wird dabei ein wichtiges Instrument bei der Gestaltung einer wirkungsvollen Agenda sein und die Schweiz als vertrauenswürdigen Standort für Investitionen und Innovation in KI positionieren.

Franziska Barmettler, CEO von digitalswitzerland:

«Der AI Summit 2027 in Genf bietet eine einmalige Gelegenheit, die Schweiz als KI-Spitzenreiter zu positionieren. Wir freuen uns, den Weg für den Summit zu ebnen und Schweizer Unternehmen und Organisationen dabei zu unterstützen, davon zu profitieren. Mit dem AI Action Plan leisten wir einen konkreten Beitrag mit dem Ziel, die globale Position der Schweiz zu stärken und eine nationale Dynamik für die Zusammenarbeit zu schaffen.» (digitalswitzerland/mc/ps)