Digitaltage im Kanton Schwyz: Impulsraum

Pfäffikon SZ – Im Rahmen des Impulsraums präsentieren mehrere Startups mit Bezug zum Kanton Schwyz ihre Geschäftsidee. Interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer hören zu, denken mit, hinterfragen, diskutieren und geben Impulse.

Thomas Dübendorfer hält ein Impulsreferat: Warum verstecken sich die Schweizer Unicorns?

Ansichten eines Angel-Investors und Startup-Mitgründers, der das Startup-/Investor-Ökosystem in der Schweiz verändert hat

Thomas Dübendorfer ist Präsident von Sictic, dem führenden Angel-Investment-Club der Schweiz, und wurde von SECA als Business Angel of the Year 2024 ausgezeichnet. Mit einem Doktorat in Informatik der ETH Zürich und Arbeitserfahrung bei Google sowie im Silicon Valley ist er ein anerkannter Experte für Cybersecurity, Unternehmertum und technologie-basierte Startups. Dreimal als Digital Shaper of Switzerland gewürdigt, ist er ausserdem Verwaltungsratsmitglied mehrerer Startups, darunter das mitgegründete Scale-up Frontify (300+ Mitarbeitende).

Seien Sie dabei. Dafür gibt es drei gute Gründe. Sie lernen neue Ideen und innovative Ansätze aus der Region kennen, Sie unterstützen mit Ihren Rückmeldungen die präsentierte Geschäftsidee und Sie erweitern Ihr persönliches Netzwerk in lockerer Atmosphäre.

Inhalt

Drei Startups präsentieren ihre Geschäftsidee.

Vertiefende Gespräche zwischen den Startup-Unternehmen und den Teilnehmer*innen in Gruppen.

Apéro und individuelle Gespräche.

Zielpublikum

Führungskräfte von KMU, Startup-Erfahrene und Interessierte

Referentinnen und Referenten

Carlo Camenzind, citymates.app

Dominic Graber, gaudio.ai

Dr. Bledar Fazlija und Dr. Meriton Ibraimi, rhizon.ai

Thomas Dübendorfer: Ansichten eines erfahrenen Angel-Investors

Kosten

Die Teilnahme ist kostenlos.

Weitere Informationen und Anmeldung …