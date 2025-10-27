EF entscheidet sich für Oracle Fusion Cloud Applications

München – EF (Education First), führender Anbieter im Bereich internationale Bildung, hat sich für die Oracle Fusion Cloud Applications Suite entschieden, um seine Finanz- und Personalprozesse zu optimieren und die betriebliche Effizienz zu steigern.

Gegründet 1965 in Schweden, bietet EF kulturell anspruchsvolle Bildung durch Sprach-, Reise- und Kulturaustausch sowie akademische Programme in 114 Ländern weltweit. Da EF zuletzt auf veraltete lokale Systeme angewiesen war, musste das Unternehmen seine Geschäftsprozesse modernisieren, um seine ehrgeizigen Wachstumspläne besser zu unterstützen. Nach sorgfältiger Prüfung entschied sich EF für Oracle Fusion Applications, um die Effizienz zu steigern, Einblicke zu verbessern und die Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen zu optimieren.

«Der internationale Bildungsmarkt wächst rasant, da Technologie neue Möglichkeiten für Präsenzunterricht, Online- und hybrides Lernen schafft», sagte Gabriel Bennet, Group CFO EF. «Mit Oracle Fusion Applications können wir unsere Geschäftsprozesse optimieren, unser Geschäft skalieren und neue Innovationen einführen, um unser Angebot weiter zu verbessern und unseren Schülern und Reisenden auf der ganzen Welt einen noch besseren Service zu bieten.»

Mit Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) kann EF die Produktivität steigern, Kosten senken und die Kontrolle verbessern. Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM), ein Bestandteil von Oracle ERP, unterstützt EF bei der Beschleunigung von Entscheidungsprozessen und der Optimierung des Financial Close-Prozesses. Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) ermöglicht EF die Vereinfachung komplexer HR-Prozesse, die Verbesserung der Employee Experience und die Generierung von besseren Einblicken in die Belegschaft. Zudem kann EF durch regelmäßige Updates von Oracle fortlaufend Innovationen und erweiterte Automatisierungsfunktionen nutzen.

«Angesichts der kontinuierlichen Weiterentwicklung des internationalen Bildungsmarktes ist Oracle gut positioniert, um Unternehmen in diesem Bereich dabei zu unterstützen, einzigartige Geschäftsmöglichkeiten zu erschliessen und mit unserer bewährten Technologie und Marktkompetenz schneller Mehrwert zu schaffen», so Darren Hunt, Senior Vice President, Applications, Continental Europe, Oracle. «Mit Oracle Fusion Applications kann EF problemlos neue Geschäftsmodelle einführen und sich an Marktveränderungen anpassen, um verbesserte Dienstleistungen anzubieten, die Schülern dabei helfen, Neues über die Welt und sich selbst zu lernen.» (pd/mc/pg)