Motel One optimiert Betriebsabläufe mit Oracle Cloud

München – Die Motel One Group, eine führende Design-Hotelkette im gehobenen Segment mit Standorten in Europa und den Vereinigten Staaten, hat ihr gesamtes Hotelportfolio im Rahmen ihrer strategischen Roadmap zur digitalen Transformation erfolgreich auf die Oracle OPERA Cloud Hospitality-Plattform migriert. Mit dem modernen Property-Management-System verfügt Motel One nun über eine einheitliche Daten- und Betriebsgrundlage, um schneller Innovationen einzuführen, die Effizienz zu steigern und die Servicebereitstellung über Regionen hinweg zu verbessern. Oracle Managed Services unterstützt die OPERA-Cloud-Umgebung.

Die gross angelegte Transformation wurde von den internen IT- und Operations-Teams von Motel One geleitet, die eng mit Oracle zusammenarbeiteten, um den laufenden Betrieb während der Migration von mehr als 100 Häusern in 13 Ländern innerhalb eines eng gesteckten Zeitplans sicherzustellen. Alle Hotels in Deutschland, Österreich, Belgien, Tschechien, Dänemark, Frankreich, Irland, den Niederlanden, Polen, Portugal, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den USA wurden erfolgreich auf das Oracle OPERA Cloud Property Management System (PMS) migriert – mit durchschnittlich 14 aktiven Go-Lives pro Woche. Dies umfasste alle betrieblichen und finanziellen Daten, einschliesslich Gäste- und Kontensalden sowie Zimmer- und Housekeeping-Status. Die Implementierung unterstreicht eine starke strategische Partnerschaft zwischen Motel One und Oracle, die tiefgreifende Hospitality-Expertise mit technologischer Führungsstärke verbindet, um ein zukunftsfähiges Betriebsmodell bereitzustellen.

„Diese Transformation ist ein bedeutender Meilenstein auf der digitalen Reise von Motel One. Alle Häuser in nur vier Monaten zu migrieren, erforderte aussergewöhnliches Engagement unserer IT-, Operations- und Hotelteams“, sagt Daniel Müller, Co-CEO, Motel One Group. „Gemeinsam mit Oracle haben wir eine skalierbare, zukunftssichere Plattform aufgebaut, die es uns ermöglicht, Innovationen voranzutreiben, operative Exzellenz zu stärken und unser anhaltendes internationales Wachstum zu unterstützen.“

Mit Oracle OPERA Cloud PMS erhält Motel One eine einheitliche Cloud-Plattform zur Straffung der Mitarbeiter-Workflows und gewinnt durch integrierte Analysen tiefere Einblicke und Transparenz in den Betrieb und das Gästeerlebnis. Über die Oracle Hospitality Integration Platform (OHIP) kann die Hotelgruppe zudem kontinuierlich mit mehr als 1000 vorintegrierten Geschäfts- und Kundendienstleistungen Innovationen vorantreiben.

Oracle Managed Services wird proaktiven Support für die OPERA-Cloud-Umgebung liefern, einschliesslich Überwachung des täglichen Betriebs, Wartung, Incident-Management und laufender Optimierung, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen, eine gleichbleibende Servicequalität sicherzustellen und die Betriebskosten zu senken.

„Das Tempo und die Professionalität dieser Implementierung haben das hohe Mass an Partnerschaft und Engagement zwischen den gemeinsamen Teams von Motel One und Oracle eindrucksvoll unter Beweis gestellt“, sagt Cormac Watters, Executive Vice President, Applications, EMEA, Oracle. „Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit, um Motel One auch künftig bei Innovationen, exzellentem Kundenservice und weiterem Wachstum in den Märkten zu unterstützen.“ (Oracle/mc)