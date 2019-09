Einfacher verwalten und bereitstellen: NetApps integrierte Lösungen für virtuelle Desktops und die Hybrid Cloud

Wallisellen – NetApp, der Spezialist für Daten in der Hybrid Cloud, stellt integrierte Lösungen für VMware-Plattformen vor, die eine einfache, skalierbare und leistungsstarke Infrastruktur für jede Cloud-Umgebung ermöglichen, darunter die neue Virtual-Desktop-Infrastructure-Lösung NetApp HCI für VDI mit VMware Horizon 7. Weitere Neuheiten sind NetApp Kubernetes Service (NKS) und NetApp HCI Implementation Services für VMware Private Cloud. Die Lösungen beschleunigen Workloads für VMware; Kunden können ihre Anwendungen einfach und in jeder gewünschten Umgebung ausführen.

Administratoren werden zunehmend herausgefordert, wenn sie Netzwerk- und Serverinfrastrukturen für VMware aufbauen, bereitstellen, warten und optimieren. Denn die Erwartungen ihres Unternehmens an Skalierbarkeit, Agilität, Kosteneffizienz und Leistung sind hoch. Oft geht eine ideale Infrastruktur mit hohen Kosten und Kompromissen der IT-Abteilung einher, Einfachheit, Skalierbarkeit und Leistung müssen gegeneinander abgewogen werden. Mit den neuen Technologien von NetApp wird die Verwaltung und Überwachung der Umgebungen effizienter und eine Standort-unabhängige Datensicherung sowie eine bedarfsgerechte Skalierung nach unten und oben wird ermöglicht.

„Die Welt ist heute datenbasiert, und ein schneller, einfacher Zugriff auf Anwendungen und Daten ist entscheidend für den Geschäftserfolg“, erklärt Brett Roscoe, Vice President, Product Management, Cloud Infrastructure Business Unit bei NetApp. „Als Ergebnis unserer Partnerschaft mit VMware bieten wir Managementlösungen für virtuelle Infrastrukturen, Private und Public Cloud sowie die Desktop-Virtualisierung an. Egal welche Cloud, unsere einfach zu handhabenden Lösungen bieten eine einheitliche Erfahrung, selbst im Umgang mit leistungsstarken und komplexen Umgebungen.“

Die neuen Lösungen von NetApp für VMware sind:

• NetApp Kubernetes Service (NKS) für VMware. NKS unterstützt einen vollständig verwalteten Service für Kubernetes auf VMware vSphere, unabhängig davon, wo die Infrastruktur betrieben wird. Mit NKS können Unternehmen die Komplexität bei der Bereitstellung und Verwaltung von Kubernetes Clustern und den Workloads On-Premises senken. Dafür umfasst das Angebot Funktionen wie In-Place-Upgrades, Role Based Access Control (RBAC), Application Lifecycle Management, Einstellungen für Hybrid und Multi Clouds sowie Istio Service Mesh Automation. Unterstützt wird die Lösung von NetApp Enterprise SLA.

• NetApp HCI für VDI. NetApp HCI umfasst jetzt einfache, GPU-fähige Knoten, die leistungsstarke, virtuelle 3D-Desktop-Infrastrukturen beschleunigen. Das neue Angebot erzielt eine höhere Leistung für Power-User, die komplizierte, datenintensive Anwendungen wie medizinische Bildgebung, CAD/CAM sowie weitere technische und wissenschaftliche Anwendungen nutzen, um in virtualisierten Desktop-Umgebungen effektiv zu arbeiten:

Das neue NetApp HCI für VDI mit VMware Horizon 7 unterstützt alle wichtigen VDI-Lösungen von Drittanbietern mit VMware Horizon. Kunden können die Funktionen einfach installieren, erweitern und aktualisieren. Speicher und Rechenleistung lassen sich unabhängig voneinander ergänzen.

Der H615C Compute Node ist die neueste Version des wachsenden GPU-Portfolios für technische und wissenschaftliche Anwendungen. Es garantiert eine hohe Leistungsfähigkeit und kann durch diskrete Workloads bereitgestellt werden.

• NetApp HCI Implementation Service für VMware Private Cloud. Der neue Service für NetApp HCI umfasst integrierte Lösungen zur schnelleren Bereitstellung einer Private-Cloud-Plattform, um die gewünschten Geschäftsbedingungen zu erfüllen. Die einfache Skalierbarkeit gewährleistet Anpassungen an zukünftige Anforderungen. Der Turnkey Acquisition and Implementation Service von NetApp liefert das Know-how für den Aufbau einer skalierbaren, vorkonfigurierten und leicht einsetzbaren Private Cloud. Diese vereint den bequemen Einsatz von NetApp HCI mit der Leistungsfähigkeit einer Private Cloud auf Basis von VMware, die auf kritische Workloads abgestimmt ist. Durch die Anpassung der technischen Plattform an die Geschäftsanforderungen der Cloud trägt NetApp zur schnelleren Implementierung einer vollständig skalierbaren Private Cloud bei. (NetApp/mc)