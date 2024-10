Emanuele Diquattro wird neuer CEO der Inventx AG

Chur – Emanuele Diquattro ist eine nachweislich ergebnis- und lösungsfokussierte Führungspersönlichkeit mit mehr als fünfzehnjährigen C-Level-Erfahrungen in der Technologie- und Versicherungsbranche. Er wird ab November zur Inventx stossen und ab Januar 2025 als CEO die etablierte IT- und Digitalisierungspartnerin namhafter Schweizer Banken und Versicherungen zu weiterem Wachstum lotsen. Dazu befähigen ihn seine ausserordentliche Kundenorientierung, sein bisheriger Leistungsausweis und sein teamorientierter Führungsstil.

Mit Emanuele Diquattro hat Inventx die perfekte Kombination aus Führungsstärke, Branchen- und Technologie-Know-how, Kundenorientierung sowie Erfahrung in unternehmerischer Gesamtverantwortung gefunden. Der neue CEO wird am 1. November 2024 zur Inventx stossen und nach der Einführungsphase ab 1. Januar 2025 der sechsköpfigen Geschäftsleitung der Inventx vorstehen, um die etablierte IT- und Digitalisierungsdienstleisterin für die Schweizer Finanzwirtschaft zur weiteren Marktdurchdringung im Bankensektor und noch erfolgreicheren Erschliessung des Versicherungsmarkts zu führen.

Für die Betreuung und das weitere Wachstum dieser beiden Schwerpunktmärkten der Inventx kann er insbesondere auf Damian Hallenbarter als Leiter Banking zählen, der im Frühjahr von der Schwyzer Kantonalbank zur Inventx wechselte. In Daniel Wenger, Leiter Insurance der Inventx, findet er sich in einem Power-Tandem für den Ausbau des Marktanteils beim zweiten Standbein der Inventx wieder.

Gestartet bei der Sanitas Krankenversicherung AG, hat Emanuele Diquattro das Versicherungsgeschäft von der Pike auf gelernt. Nach mehreren Jahren in kundenorientierten Funktionen und im Projektmanagement wandte er sich verstärkt der IT zu und stieg innert weniger Jahre zum Head of IT-Projects & Process Management auf. Als CIO transformierte er bald darauf die gesamte IT-Organisation des Versicherers und übernahm als Co-Lead die Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle. Zuletzt hatte er bei Sanitas als Chief Marketing Officer und stellvertretender CEO die gesamte mehrdimensionale Sales- und Marketingmannschaft unter sich. In dieser Funktion konzipierte er die strategische Neupositionierung hin zu einer «Digital-First»-Vertriebsorganisation, deren Umsetzung er bis zu seinem Wechsel zu Adcubum im 2018 auch verantwortete. Beim renommierten Softwarehersteller für Versicherungen – aus dessen Haus unter anderem die Kernversicherungslösung SYRIUS stammt, die Inventx im PaaS-Modell als Managed Application Service anbietet – stieg Emanuele Diquattro als Chief Commercial Officer ein und wurde nur ein Jahr später zum CEO ernannt. Er trieb über die drei Jahre seiner Führung die Zukunftsausrichtung des 400 Mitarbeitende starken Unternehmens, insbesondere mit der Entwicklung einer modernen IT-Architektur für dessen Softwarelösungen, voran und steigerte dessen Unternehmenswert beträchtlich. Er verliess Adcubum 2022, um beim internationalen InsurTech wefox als Country Lead Schweiz seine vielseitige Erfahrung in Vertrieb, Versicherungswesen und Plattformentwicklung in einem neuen Geschäftsmodell zu kombinieren und dieses aufzubauen.

Der 42-jährige Schweizer ist eidg. geprüfter Betriebswirt und hält einen Master in Business Engineering der Hochschule für Wirtschaft Zürich. Er ist aktuell unter anderem Mitglied vom Executive Advisory Board der AI Business School und Verwaltungsrat in verschiedenen Digital-, Vertriebs- und Beratungsunternehmen.

Emanuele Diquattro übernimmt die CEO-Funktion von Inventx-Mitgründer und -inhaber Gregor Stücheli, der sich nun wieder auf seine Rolle als Verwaltungsratspräsident konzentrieren wird.

Gregor Stücheli übergibt die Stafette an den neuen CEO mit folgenden Worten: «Emanuele Diquattro bringt das perfekte Paket an Skills, Vernetzung und Erfahrung mit, das es bei der Inventx für diese Rolle an der Schnittstelle zwischen Technologie- und branchenspezifischem Business-Know-how braucht. Doch was mich am meisten überzeugt von ihm, sind seine Kundenorientierung und sein Teamplay. Damit verkörpert er ideal unsere Unternehmenswerte und kann unsere Kundinnen und Kunden wie auch unsere Mitarbeitenden auf unserer weiteren ambitiösen unternehmerischen Reise mitnehmen.»

Emanuele Diquattro freut sich auf die Herausforderung: «Ich habe die Erfolgsgeschichte der Inventx all die Jahre über verfolgt und es erfüllt mich mit grossem Stolz, dass ich als CEO diese Geschichte weiterschreiben kann und mitprägen darf. Ich bin überzeugt, dass ich mit dem Verwaltungsrat um die Gründer Gregor Stücheli und Hans Nagel und mit einer ausgezeichnet aufgestellten Geschäftsleitung sowie einem hochmotivierten Team künftig in unseren Schwerpunktbranchen weitere Meilensteine setzen kann.»

Der Geschäftsleitung der Inventx gehören neben dem designierten CEO, Damian Hallenbarter und Daniel Wenger auch Patrick Hagen, CFO, Fabio Cortesi, CTO, sowie Christoph Züger, Business Development & Sales, an.