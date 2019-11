End of Sales SuisseID Signing Service by QuoVadis – Nachfolgelösung QuoVadis Signing Service

St. Gallen – DigiCert, Inc., ein führender Anbieter von TLS/SSL, IoT- und PKI-Lösungen, gab heute bekannt, dass ihr Schweizer Tochterunternehmen QuoVadis mit dem QuoVadis Signing Service die Nachfolgelösung für den per 31.12.2019 letztmalig möglich zu erwerbenden SuisseID Signing Service by QuoVadis präsentiert.

End of Sales SuisseID Signing Service by QuoVadis per Ende 2019

Der seit 2010 verfügbare SuisseID Signing Service by QuoVadis kann noch bis Ende 2019 bezogen werden und wird danach von DigiCert + QuoVadis nicht mehr weiter angeboten. Die bis dahin bezogenen Services bleiben weiterhin bis an das ordentliche Laufzeitende gültig. QuoVadis etablierte sich seit Geburtsstunde der SuisseID als Pionier für digitale Signaturlösungen und fokussiert und baut diesen Geschäftsbereich weiter aus.

Rechtsgültig digital signieren mit dem QuoVadis Signing Service: tokenless und unlimitiert

Bereits heute steht mit dem QuoVadis Signing Service die innovative und benutzerfreundliche digitale Signinglösung als Nachfolger bereit. Mit dem QuoVadis Signing Service können rechtsgültige (geregelt gemäss Schweizer Signaturengesetz ZertES), elektronische Unterschriften ohne die komplexe Verwendung einer Smartcard oder USB-Tokens oder einer aufwändigen Applikation-Integration erstellt werden.

Eine anwenderfreundliche und transparente Handhabung, flexible Registrier- und Rolloutprozesse sowie eine einfache und schnelle Inbetriebnahme sind wichtige Erfolgsfaktoren, um den vielfältigen Anforderungen der Unternehmen gerecht zu werden. Der QuoVadis Signing Service erfüllt all dies und überzeugt darüber hinaus über sein unlimitiertes Signaturvolumen und ist je Nutzer bereits ab CHF 350.—mit einer 3-jährigen Gültigkeit erhältlich.

Zu signierende Dokumente verlassen Kundenumgebung nie

In den häufigsten Fällen werden Dokumente mit sensiblen Inhalten signiert, welche die Kundenunternehmung nicht verlassen dürfen oder sollen. Der QuoVadis Signing Service unterstützt diese Anforderung, in dem lediglich Hashwerte des zu signierenden Dokuments an das Schweizer QuoVadis Trustcenter übermittelt werden und signiert wieder an den Kunden zurückgeliefert werden, wo sie lokal in der Kundenumgebung wieder mit den Dokumenten verschmolzen werden. Ebenfalls im Angebot kostenlos enthalten ist die gesetzlich verlangte starke Zwei-Faktoren-Authentifizierung über das Smartphone.

Tausendfach bewährt und Garant für Kosteneinsparungen & Effizienzsteigerungen

Viele Unternehmen unterschiedlichster Branchen setzen den QuoVadis Signing Service bereits erfolgreich zum digitalen Signieren von Auftragsbestätigungen, Bestellungen, Verträgen und sämtlicher anderer unterschreibungsnotwendiger Korrespondenz ein und erzielen damit signifikante Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen gegenüber ihren vorherigen analogen Handunterschriftsprozessen. Reto Scagnetti, Country Manager DigiCert + QuoVadis Schweiz: «Mit dem QuoVadis Signing Service können wir unseren Kunden eine attraktive und innovative Nachfolgerlösung zum SuisseID Signing Service by QuoVadis anbieten. Wir haben dabei konsequent den hardwarelosen Einsatz verfolgt und umgesetzt. Unsere Anstrengungen und Entwicklungen im Bereich digitale Signaturlösungen werden wir weiter intensivieren und in Zukunft noch weitere Produkte realisieren.» (QuoVadis Trustlink/mc/ps)

