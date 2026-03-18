Engere zukünftige Zusammenarbeit von ServiceNow und NVIDIA – Abdeckung des gesamten KI-Lebenszyklus

Zürich – ServiceNow und NVIDIA haben im Rahmen der NVIDIA GTC 2026 bekannt gegeben, dass sie in Zukunft noch enger zusammenarbeiten und damit den gesamten KI-Lebenszyklus in Unternehmen abdecken werden.

Künstliche Intelligenz entwickelt sich immer deutlicher von einem Experimentierfeld hin zu einem produktiven Bestandteil von Unternehmen: Statt nur Antworten zu liefern, übernehmen KI-Agenten zunehmend eigenständig ganze Aufgaben und Workflows und bilden so eine „digitale Belegschaft“, die mit Menschen zusammenarbeitet. Damit das auf Unternehmensebene funktioniert, braucht es jedoch mehr als leistungsfähige Modelle. Entscheidend sind Plattformen, die KI in reale Prozesse integrieren und gleichzeitig Kontrolle, Transparenz und Einhaltung von Regeln gewährleisten.

Genau hier setzt die Kooperation von NVIDIA und ServiceNow – die nun noch tiefere Integration der NVIDIA Enterprise Factory und des ServiceNow AI Control Tower – an: sie verbindet Entwicklung, Einsatz und Governance von KI. KI wird immer vielseitiger und mehr und mehr zu einem zentral gesteuerten, integrierten Bestandteil der Unternehmensarchitektur. Künftig entscheidet hier also nicht mehr nur die Leistungsfähigkeit der Technologie, sondern vor allem deren verantwortungsvolle Steuerung.

Auf der ServiceNow Knowledge 2026 im Mai wird ServiceNow gemeinsam mit NVIDIA einen tieferen Einblick in die Kooperation geben, einschliesslich erweiterter Anwendungsfälle und Go-to-Market-Strategien, die Unternehmen dabei unterstützen sollen, KI mit Vertrauen aufzubauen, zu steuern und zu skalieren. (ServiceNow/mc/hfu)

NVIDIA GTC 2026